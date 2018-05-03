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После расследования штаба Навального удален тендер на покупку мебели для Энгеля Фаттахова
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После расследования штаба Навального удален тендер на покупку мебели для Энгеля Фаттахова 

Казанский репортер 3 мая 2018
Фото: Казанский репортер
После публикации казанским штабом Алексея Навального расследования бюджетных трат на оснащение мебелью кабинета главы Актанышского района Энгеля Фаттахова соответствующий тендер на сайте госзакупок был удален. Напомним, сторонники Навального узнали, что на мебель планируют потратить 1 670 510 рублей. Сумма показалась слишком большой, а в помощь организаторам закупки представители штаба подобрали варианты дешевле. «Сегодня мы вновь зашли на страницу закупки и увидели, что её отменили, — пишут представители штаба в четверг, 3 мая. — Возможно, в местном исполкоме обратили внимание на предложенную нами мебель подешевле и решили не тратить часть бюджета района на роскошные столы и стулья». Напомним, столы в кабинет Фаттахова предлагалось купить за 175 и 205 тысяч рублей, соответственно. Активисты предлагали мебель за 17,5 тысяч рублей или 41 тысячу рублей, соответственно. Представители штаба обещают, что и дальше будут следить за тратами чиновников в Татарстане.
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Женский форум
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