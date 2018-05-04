Ремонт в квартире и его последствия: как предотвратить проблемы

Как отремонтированная квартира будет выглядеть через год, во многом зависит от выбранных материалов. Какой сделать выбор, чтобы не испытывать потом мучений при эксплуатации и сохранить отличный вид надолго, нам рассказал Дмитрий Борисов , основатель онлайн-платформы заказа дизайн-проектов Rerooms.ru.

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Дмитрий Борисов, основатель сервиса Rerooms.ru.

Управляющий партнёр ООО «НСКА», крупнейшего брокера по страхованию рисков незавершённого строительства. До этого работал в компании A&NN Group, где отвечал за управление портфельными компаниями, сопровождение сделок слияний и поглощений, привлечение долгового и акционерного капитала. Работал в аудиторских компаниях KPMG и Deloitte, в области банковского аудита и корпоративных финансов.

Выбирайте натуральные материалы

Не стоит избегать натуральных материалов, предпочитая им искусственные — последние не так практичны, как кажется. Многие натуральные, в отличие от искусственных, стареют красиво и поддаются реставрации. Помимо массивной доски и штучного паркета, циклёвку выдержит инженерная доска с ценным слоем толщиной 6 мм. А вот пробковое покрытие на полу сильно амортизируется и со временем выглядит устало.

Натуральный материал мармолеум (натуральный линолеум) очень устойчив к физическому воздействию, на нём не остаются вмятины от тяжёлой мебели, он не выгорает, сохраняет яркость цвета и не боится влаги.

Откажитесь от тёмного пола

Вы удивитесь — даже белый матовый пол менее маркий, чем тёмный. На тёмном, особенно гладком и глянцевом, видна каждая пылинка и ворсинка, следы и разводы. Оптимально выбирать светлые и средние оттенки бежевого и серого цветов.

Ламинат должен быть с высоким классом износостойкости и фактурной поверхностью — царапины на ней если и появятся, то разглядеть их будет сложно. Матовый лак для массивной доски или паркета визуально меньше подчёркивает царапины, чем глянцевый.

Правильно подберите затирку к плитке

Даже если вы остановитесь на нейтральной светлой плитке, которую можно считать самой практичной, со временем могут возникнуть проблемы. «Узкое место» — не цвет плитки, а затирка, которая впитывает грязь и создаёт неопрятный вид. Эпоксидная затирка, которая грязь не впитывает, сложна в работе и не везде оправданна.

Выбирая обычную цементную затирку, сосредоточьтесь на правильном подборе цвета. Не используйте белую даже для вертикальных поверхностей. Бежевая, серая или тёмная контрастная затирка сохраняет свежий вид поверхности максимально долго. Этому же будет способствовать укладка широкоформатной плитки и минимизация количества швов.

Нейтрализуйте известковый налёт и плесень

В отношении плитки здесь те же правила — на тёмной отчётливо проступает известковый налёт, выбирайте оттенки светлее. Заклеймённый как самый скучный, бежевый цвет имеет по крайней мере одно преимущество: известь на нём наименее заметна. Не так ярко выражена она и на смесителях цвета бронзы и латуни по сравнению с хромированными.

Не давайте воде скапливаться на горизонтальных поверхностях. При создании ниш или полочек, облицованных плиткой, предусмотрите небольшой уклон. И не забывайте про принудительную вытяжную вентиляцию, она поможет защитить все поверхности от плесени, а мебель от воздействия влаги.

Позаботьтесь о финишных покрытиях

При выборе краски основные силы, как правило, сосредоточены на поиске нужного оттенка, в то время как финишу отводится меньше внимания. А зря, через некоторое время именно благодаря ему вы будете либо радоваться, либо сокрушаться. Чем выше уровень глянца, тем менее пориста краска, меньше загрязнений впитывает и лучше отмывается. Используйте краску с покрытием eggshell для всех мест повышенной проходимости — это коридор, ванная, кухня, детская.

Пользуйтесь естественной неравномерностью некоторых покрытий: на декоративной или бетонной штукатурке пятна и загрязнения будут заметны гораздо меньше, чем на однотонной стене.

Но самые непрактичные покрытия можно позволить себе в уязвимых местах помещений, соблюдая некоторые нюансы. Так, обои в ванной комнате вне зоны прямого попадания воды ведут себя вполне достойно, если защитить их акриловым лаком.

Будьте дальновидны

Предусмотрите возможность замены отдельных компонентов вашей отделки или локального ремонта без глобальных разрушений. Инженерные системы — с лёгким доступом, электропроводка — в трубах, полы — плавающие, плинтусы — с кабель-каналом, мебель — допускающая замену элементов. И тогда необходимость ремонта (от которого никто не застрахован) на отдельном участке не превратится в масштабную катастрофу.

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