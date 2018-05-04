В Измайловском Кремле построят производственный павильон

Он будет производить декоративные элементы для нужд экспозиций Кремля.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов , на Измайловском шоссе, вл. 71 будет построен металло-деревянный павильон. Там будут производить экстерьерные и интерьерные декоративные элементы сложных форм, предназначенные для нужд многочисленных экспозиций на территории Измайловского Кремля.

По сообщениям пресс-службы Москомархитектуры, площадь четырехметрового здания составит 260 кв. м. Каркас конструкции будет сделан из металла и дерева, стены обошьют многослойными утепленными панелями и облицуют металлическими листами. Для обеспечения во внутреннем помещении естественного освещения будут сделаны большие окна. Павильон будет расположен рядом с Северо-Восточной хордой и станцией МЦК Измайлово.