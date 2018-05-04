11 бюджетных способов преобразить ванную за выходные

1. Покрасить плитку

Покрасить плитку, конечно, не такое долговечное решение, как уложить новую — но зато бюджетное и быстрое. Что вам может понадобиться и сколько этапов занимает процесс?

Фото: Instagram tatiana.glustsova_architect

Очищение. Первый и важнейший этап. Лучше помыть плитку с обезжиривателем, чтобы не осталось никаких мелких жирных пятен. Для глянцевой и полированной плитки можно использовать наждачку, но позаботьтесь о респираторе — при таких работах получается очень много пыли. Заклейте стыки с ванной, туалетом и мебелью — всем, что окрашиваться не должно. Для этого можно использовать обычный малярный скотч. Покройте поверхность грунтовкой. Некоторые пропускают этот этап, так как ждать высыхания грунтовки нужно в среднем от 9 часов, но с такой подготовкой краска сможет держаться дольше и лучше. Когда грунтовка высохнет, приступайте к окрашиванию. Нужно, чтобы в ванной была хорошая вентиляция для полного высыхания. Количество слоев зависит от кроющей способности вашей краски, но вряд ли вы обойдетесь одним слоем. После покройте поверхности лаком.

Таким образом можно сделать частичное окрашивание, выделить одну стену или отдельные плитки в шахматном порядке — зависит от исходного состояния вашей ванной и пожеланий.

Фото: Instagram alenaolenevod

2. Обновить затирку швов на плитке

Именно старые грязные швы «выдают» возраст ремонта. Их довольно просто обновить с помощью новой затирки. Если появилась плесень, сначала нужно тщательно очистить швы и после приступать к работе. Почему бы вам не сделать новые швы цветной затиркой? Идея подойдет, если у вас однотонная плитка.

Фото: Instagram svdecor

3. Использовать виниловые наклейки

Это отличная идея для быстрого и бюджетного обновления поверхностей в ванной комнате. Советуем отказаться от изображений фруктов или цветов — это скорее антитренды дизайна. Но на минималистичные геометрические фигуры нет никаких запретов.

Фото: Instagram dp.estelar

4. Купить набор аксессуаров

Мыльница, стакан для зубных щеток, дозатор для мыла — какие стоят в вашей ванной? Обновите эти аксессуары, подберите подходящие по цвету и стилю интерьера санузла, и увидите, как мелочи способны изменить весь интерьер.

Фото: Instagram dsmango

5. Спрятать бытовую химию

Вы задумывались, как быт может портить интерьер? Разномастные баночки с шампунями, цветное мыло, детские игрушки на бортиках ванной? Пора убирать этот цветной «шум», чтобы получить тот самый интерьер «с обложки». Попробуйте найти минималистичные сосуды для шампуня или геля для душа, а детские игрушки сложить в корзинку и убрать в шкафчик.

Фото: Instagram kufura

6. Повесить новую шторку

Что может быть проще и бюджетнее? Иногда один маленький штрих может преобразить ванную до неузнаваемости. Главное, откажитесь от штор-клеенок с изображениями дельфинов и морских жителей, а также штор с крупными броскими принтами. Попробуйте поискать шторки с геометрическими узорами или однотонные варианты. В масс-маркете вы точно сможете найти подходящие.

Фото: Instagram 42m2.ofhappiness

7. Обновить текстиль

Полотенца и коврик играют важную роль в интерьере ванной. Пусть они будут однотонными или с минималистичным принтом. Если в ванной уже есть акценты, лучше выбирать что-то неяркое.

Можно поэкспериментировать с цветом, если хочется добавить яркости комнате, но будьте осторожны, так как в маленьких пространствах такие «пятна» могут выглядеть аляповато.

Фото: Instagram dsmango

8. Добавить место для хранения

Небольшой стеллаж для открытого хранения и подходящие по стилю коробки и корзины «сделают» ваш интерьер.

Фото: Instagram troubadour_shop

9. Усовершествовать мебель

С помощью краски и замены ручек легко превратить обычную тумбу под раковиной или шкафчик в интересный предмет интерьера. Вы узнали на фото ниже тумбу ИКЕА ? У вас может получиться так же. Больше идей ищите здесь.

Фото: Instagram jonnacarlgren

10. Поставить маленький столик

Эту идею мы часто видим в скандинавских ванных. Ее стоит взять на вооружение, если у вас довольно просторный совмещенный санузел. На маленький столик удобно поставить ароматические свечи, бокалы с вином (никто ведь не отменял романтические вечера с пенной ванной) или книгу (если любите расслабиться в теплой воде с интересной книжкой). К тому же это дополнительное удобное место для хранения декора.

Фото: Instagram julia.veselova

11. Добавить зеленых растений

Можно даже искусственных. Маленький акцент освежит интерьер ванной и придаст ему жизни.

Фото: Instagram interior_ideas_home