Марка Koché теперь есть в ЦУМе

В ассортименте ЦУМа пополнение: теперь там можно найти французскую марку Koché. Помимо основной линии, в универмаг привезли часть коллекции, вдохновлённой футболом: дизайнер марки Кристель Коше представила собственную интерпретацию формы игроков парижского клуба «Пари Сен-Жермен» — в виде платьев. В кампании этой коллекции фото моделей в образах из нее перемежаются с фрагментами съемок футбольных матчей. Вещи можно купить в пространстве NGxTSUM и на сайте универмага. Недавно Koché также сообщили подробности о показе своей первой круизной коллекции.