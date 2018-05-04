Ещё
Марка Koché теперь есть в ЦУМе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марка Koché теперь есть в ЦУМе 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
В ассортименте ЦУМа пополнение: теперь там можно найти французскую марку Koché. Помимо основной линии, в универмаг привезли часть коллекции, вдохновлённой футболом: дизайнер марки Кристель Коше представила собственную интерпретацию формы игроков парижского клуба «Пари Сен-Жермен» — в виде платьев. В кампании этой коллекции фото моделей в образах из нее перемежаются с фрагментами съемок футбольных матчей. Вещи можно купить в пространстве NGxTSUM и на сайте универмага.
Недавно Koché также сообщили подробности о показе своей первой круизной коллекции.
The Blueprint: последние новости
Вирджил Абло и IKEA показали результат сотрудничества Воссоздание картины Анри Руссо на показе Kenzo Канье Уэста обвиняют в использовании чужих эскизов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами17
Гибель 23-летней модели попала на видео1
Женщина сделала себе соски в форме сердца11
Тимати проехал в метро и пожалел10
Простой тест покажет, насколько вы умны8
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
00:37
Джонни Депп принуждал охранников возиться с детьми
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение