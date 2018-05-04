В Красноярске открылась уникальная выставка оловянных солдатиков

Уникальность коллекции в том, что форма одежды на них точно соответствует той, что существовала в период Великой Отечественной войны у советских военнослужащих.

«Здесь нет ни одной лишней пуговицы, ни одного случайного элемента!» — рассказывает владелец коллекции, историк, председатель правления организации Союз «Чернобыль» Владимир Михайлов

Увидеть экспонаты можно в Комнате Истории, расположенной в здании администрации Свердловского района. Кроме уникальной коллекции фигурок военнослужащих здесь также представлены вещи фронтовиков, найденные поисковыми отрядами на местах боевой славы под Волгоградом.