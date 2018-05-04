Какой цвет интерьера подходит вашему знаку зодиака 

Овен
Красный
Яркие и энергичные цвета больше всего подходят этому огненному знаку зодиака. «Красные стены позволят Овну почувствовать себя в своей стихии», — говорит астролог Лиза Стардуст.
Оранжевый
Еще один горячий и огненный цвет, который будет мотивировать Овна на великие свершения. В зависимости от оттенка, этот цвет подойдет как для мужского, так и для женского интерьера.
Телец
Зеленый
Как знака Земли, Тельца вдохновляет природа, поэтому и дома он должен быть окружен мягкой зеленью. Это поможет Тельцу обрести вдохновение и энергию.
Сиреневый
Вы Телец, но не любите зеленый? Попробуйте оформить дом в мягких оттенках сиреневого и лилового. Эти цвета создадут спокойную атмосферу и в нужный момент помогут сосредоточиться.
Близнецы
Белый
Это энергичный знак зодиака, который предпочитает светлые, открытые пространства.
«Близнецы любят чистые стены, потому что они всегда заняты и находятся в движении. Белый помогает им на время укрыться от их неспокойной жизни», — говорит Лиза Стардуст.
Микс ярких цветов
Желтый, синий, оранжевый, обои с узорами — такой интерьер прекрасно отражает причудливую личность Близнецов.
Рак
Пастельные тона
Белые, розовые, голубые и пастельные тона создают для Рака комфортную и гостеприимную атмосферу, к которой они стремятся.
Фиолетовый
Но время от времени Раки бывают очень эмоциональны, так что одна комната в доме может быть выполнена в фиолетовых тонах, которые активируют бурные эмоции.
Лев
Желтый
Лев — ребенок Солнца, поэтому ему комфортно в ярких, солнечных интерьерах. Такой теплый оттенок, как на фото, отлично олицетворяет природу Львов, их лояльность к другим людям и оптимистичный взгляд на жизнь.
Темно-фиолетовый
Яркий золотой цвет Львы могут сочетать с темно-фиолетовым. «Лев — очень царственный знак, который иногда считает себя королем или королевой мира. Поэтому сочетание цветов, создающее ауру замка, ему точно понравится», — говорит астролог.
Дева
Коричневый
Стены, напоминающие по цвету землю, действуют на Деву очень успокивающе.
Голубой
Поскольку Девы очень практичны и аккуратны, они тщательно обдумывают выбор цвета стен и постараются, чтобы он сочетался как можно с большим количеством оттенков. Мягкий, чистый и простой голубой для них — отличный выбор.
Весы
Розовый
Весам нравится изысканность, а мягкий розовый цвет отвечает таким вкусам как нельзя лучше.
Темно-зеленый
Этот цвет отражает любовь Весов к развлечениям и желание обрести дома спокойствие.
Скорпион
Бордовый
Цвета Скорпиона — красный и черный, а бордовый — это их симбиоз. Такой интерьер вполне соответствует яркой натуре страстных Скорпионов.
Ярко-розовый
Любые насыщенные оттенки — это для Скорпионов, а что, как не ярко-розовый, лучше отражает страсть?
Стрелец
Сливовый
Склонные кфилософии и духовным исканиям Стрельцы в такой обстановке будут чувствовать себя как нельзя более комфортно.
Ярко-зеленый
Это самый счастливый из всех цветов, а Стрельцы грустить не любят. Яркие узоры на шторах им тоже понравятся.
Козерог
Светло-серый
Известным своей консервативной природой Козерогам этот цвет позволяет почувствовать себя в безопасности. На его фоне они расставят яркие цветы, красочные книги и предметы искусства.
Синий
Нет ничего более классического, чем темно-синий. «Козероги очень традиционны, и их дома, как правило, соответствуют хозяевам», — говорит астролог.
Водолей
Голубой
Ледяной оттенок голубого прекрасно сочетается с характером этого водного знака.
Серый
Универсальный серый позволяет эксцентричному Водолею экспериментировать с аксессуарами.
Рыбы
Бирюзовый
Рыбам нравятся любые оттенки океана, поэтому в бирюзовом интерьере они чувствуют себя, как… да-да, как рыбы в воде.
Оттенок «перванш»
Это один из оттенков голубого, с небольшим сиреневым отливом. Рыбам он помогает расслабиться и почувствовать себя в мире подводной фантазии.