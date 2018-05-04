Какой цвет интерьера подходит вашему знаку зодиака

Овен

Красный

Яркие и энергичные цвета больше всего подходят этому огненному знаку зодиака. «Красные стены позволят Овну почувствовать себя в своей стихии», — говорит астролог Лиза Стардуст.

Оранжевый

Еще один горячий и огненный цвет, который будет мотивировать Овна на великие свершения. В зависимости от оттенка, этот цвет подойдет как для мужского, так и для женского интерьера.

Телец

Зеленый

Как знака Земли, Тельца вдохновляет природа, поэтому и дома он должен быть окружен мягкой зеленью. Это поможет Тельцу обрести вдохновение и энергию.

Сиреневый

Вы Телец, но не любите зеленый? Попробуйте оформить дом в мягких оттенках сиреневого и лилового. Эти цвета создадут спокойную атмосферу и в нужный момент помогут сосредоточиться.

Близнецы

Белый

Это энергичный знак зодиака, который предпочитает светлые, открытые пространства.

«Близнецы любят чистые стены, потому что они всегда заняты и находятся в движении. Белый помогает им на время укрыться от их неспокойной жизни», — говорит Лиза Стардуст.

Микс ярких цветов

Желтый, синий, оранжевый, обои с узорами — такой интерьер прекрасно отражает причудливую личность Близнецов.

Рак

Пастельные тона

Белые, розовые, голубые и пастельные тона создают для Рака комфортную и гостеприимную атмосферу, к которой они стремятся.

Фиолетовый

Но время от времени Раки бывают очень эмоциональны, так что одна комната в доме может быть выполнена в фиолетовых тонах, которые активируют бурные эмоции.

Лев

Желтый

Лев — ребенок Солнца, поэтому ему комфортно в ярких, солнечных интерьерах. Такой теплый оттенок, как на фото, отлично олицетворяет природу Львов, их лояльность к другим людям и оптимистичный взгляд на жизнь.

Темно-фиолетовый

Яркий золотой цвет Львы могут сочетать с темно-фиолетовым. «Лев — очень царственный знак, который иногда считает себя королем или королевой мира. Поэтому сочетание цветов, создающее ауру замка, ему точно понравится», — говорит астролог.

Дева

Коричневый

Стены, напоминающие по цвету землю, действуют на Деву очень успокивающе.

Голубой

Поскольку Девы очень практичны и аккуратны, они тщательно обдумывают выбор цвета стен и постараются, чтобы он сочетался как можно с большим количеством оттенков. Мягкий, чистый и простой голубой для них — отличный выбор.

Весы

Розовый

Весам нравится изысканность, а мягкий розовый цвет отвечает таким вкусам как нельзя лучше.

Темно-зеленый

Этот цвет отражает любовь Весов к развлечениям и желание обрести дома спокойствие.

Скорпион

Бордовый

Цвета Скорпиона — красный и черный, а бордовый — это их симбиоз. Такой интерьер вполне соответствует яркой натуре страстных Скорпионов.

Ярко-розовый

Любые насыщенные оттенки — это для Скорпионов, а что, как не ярко-розовый, лучше отражает страсть?

Стрелец

Сливовый

Склонные кфилософии и духовным исканиям Стрельцы в такой обстановке будут чувствовать себя как нельзя более комфортно.

Ярко-зеленый

Это самый счастливый из всех цветов, а Стрельцы грустить не любят. Яркие узоры на шторах им тоже понравятся.

Козерог

Светло-серый

Известным своей консервативной природой Козерогам этот цвет позволяет почувствовать себя в безопасности. На его фоне они расставят яркие цветы, красочные книги и предметы искусства.

Синий

Нет ничего более классического, чем темно-синий. «Козероги очень традиционны, и их дома, как правило, соответствуют хозяевам», — говорит астролог.

Водолей

Голубой

Ледяной оттенок голубого прекрасно сочетается с характером этого водного знака.

Серый

Универсальный серый позволяет эксцентричному Водолею экспериментировать с аксессуарами.

Рыбы

Бирюзовый

Рыбам нравятся любые оттенки океана, поэтому в бирюзовом интерьере они чувствуют себя, как… да-да, как рыбы в воде.

Оттенок «перванш»

Это один из оттенков голубого, с небольшим сиреневым отливом. Рыбам он помогает расслабиться и почувствовать себя в мире подводной фантазии.