Роскошный интерьер в Москве: пентхаус на 45 этаже

Со словосочетанием «роскошный интерьер» часто ассоциируются квартиры, оформленные в ар-деко или классическом стиле, с диванами в кожаной обивке, лепниной, ламбрекенами и обставленные антикварными предметами мебели. Но пентхаус, о котором сегодня пойдёт речь, способен поломать эти стереотипы.

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Эта московская квартира расположена на последнем, 45-м этаже одного из самых высоких в своей категории домов в мире — небоскрёбе «Триумф-палас».

Отсюда открывается невероятный вид на парковую зону Москвы. Он вдохновил дизайнеров Майкла и Элен Мирошкиных на создание просторного интерьера с лёгкой атмосферой, где приятно отдыхать и наслаждаться жизнью.

Майкл и Элен Мирошкины, руководители студии Geometrix Design, дизайнеры интерьеров

Майкл и Элен работают в сфере дизайна более 13 лет, из них 8 — в творческом союзе. Ежедневно они открывают для себя что-то новое в своей работе. В их практике много проектов, которые поражают и восхищают. Это и лофты, и рестораны, и офисы, и загородные дома, квартиры и пентхаусы.

geometrix.ru Без жёсткого зонирования

Майкл и Элен Мирошкины, дизайнеры интерьеров:

— Лёгкая перегородка, декорированная кожаными панелями, визуально определяет зоны кухни и гостиной, но не отсекает их друг от друга.

Зеркальная стена в прихожей раздвигает существующее пространство и дарит иллюзию двойного объёма.

Отделка стен глянцевыми рельефными панелями придаёт интерьеру динамику, которая сбалансирована использованием уютных шоколадно-бежевых оттенков.

О цвете, текстурах и свободе

Этот интерьер не выглядит напыщенно. Он по-мужски сдержан, но смягчён приятной светлой цветовой палитрой. Здесь мы можем наблюдать интересное сочетание материалов, текстур, оттенков. Все они настолько гармонично переплетаются, что в интерьере создаётся атмосфера непринуждённости и постоянного релакса.

В гостиной использовали минимум мебели для сохранения объёма помещения. Тут ничто не отвлекает от отдыха и общения. Такой приём дарит ощущение полной свободы, к тому же панорамное окно, заполняя пространство гостиной солнечным светом, делает обстановку ещё более лёгкой и приятной.

Майкл и Элен Мирошкины, дизайнеры интерьеров:

— Колористическое решение, как и использованные материалы, построено на контрастах оттенков. Так, мы использовали шоколадные и бежевые цвета, мягкие и уютные. Они разбавляют минималистичность отделки и смягчают интерьер.

Роскошь в каждой детали

Интересно, что кухня в этом интерьере угадывается не сразу — она почти сливается со стеной, что позволяет не акцентировать внимание на техническом аспекте оснащения этого пентхауса. При этом она функциональна.

Дизайнеры остановили свой выбор на кухне Salvarani. Почему? Их привлекло стильное сочетание стали и эбенового дерева. Как рассказали Элен и Майкл, шик дорогой породы дерева разбавляет минимализм формы самой кухни, а также лаконичность декоративных лакированных панелей, которыми отделаны стены. С другой стороны, он поддерживает использование в интерьере такого мягкого материала, как кожа.

Майкл и Элен Мирошкины, дизайнеры интерьеров:

— Стены и ниша, в которые встроена кухня, облицованы рельефными лакированными панелями, они добавляют интерьеру динамику, которая сбалансирована использованием уютных шоколадно-бежевых оттенков.

На кухне использованы потолочные светильники Modular, их можно направлять для грамотного освещения рабочей поверхности. Бра на кожаной стенке дают мягкий свет и придают столовой зоне уют.

Сделано на заказ

Глянцевые панели с волнистой структурой, которыми декорированы практически все стены. Они визуально скрывают двери в подсобные помещения, санузлы и гардеробные.

Навесной комод в прихожей сделан по эскизам дизайнеров.

Перегородка с кожаными панелями.

Интимные зоны

В спальне нет ни одного яркого источника света. Мягкая подсветка по периметру создаёт атмосферу интимности, ещё больше подчёркивая мягкость используемых цветов.

По словам дизайнеров, именно световые решения задают настроение интерьеру и способны изменить его до неузнаваемости.

Ванная комната просторна и не перегружена деталями. Основную роль играет мозаика, бежевые светлые оттенки выгодно контрастируют с использованным в мебели цветом венге.

Просторная терраса

Одной из самых ярких зон этой квартиры стала просторная терраса. Только вообразите — последний этаж небоскрёба, высота которого равна 264 метрам… Отсюда открывается вид, от которого дух захватывает.

Здесь ничто не отвлекает от любования городскими красотами. Пара кресел, кофейный столик, подвесное кресло-качалка, небольшой диванчик с навесом — мебели здесь достаточно, чтобы отдыхать в компании друзей.

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Майкл и Элен Мирошкины, дизайнеры интерьеров:

— Терраса служит не просто открытой площадкой для любования панорамой, но и личным «местом под солнцем», местом для встречи гостей и проведения пикника.

Планировка квартиры

Фото предоставлены Элен и Майклом Мирошкиными

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