Ремонт двухкомнатной квартиры всего лишь за 1,7 млн рублей

Михаил Маркевич (Michał Markiewicz), владелец этой квартиры в Сопоте (Польша), а по совместительству дизайнер, решил оформить её для сдачи в аренду туристам. Главные задачи нового дизайн-проекта были такими: добавить курортного шарма и вписаться в бюджет.

Обустройство и ремонт этой квартиры для дизайнера не стало проблемой, скорее, ещё одним опытом и огромным удовольствием. На проекте он был и дизайнером, и инвестором. Квартира Михаилу Маркевичу досталась от бабушки с дедушкой. Дом, в котором она находится, построен примерно в 1970 году.

Наталья Максименко, дизайнер интерьеров:

— Вне зависимости от суммы вашего ремонта есть риск неэффективного использования бюджета на непрактичные и неудобные решения и итоговый интерьер, который вам не понравится. При этом с правильным, эргономичным и продуманным дизайн-проектом даже за 1,5—2,5 млн рублей вы можете получить интерьер, который вас будет радовать.

maximenko.design

Местоположение в курортном городке само подсказало владельцу идею жилья для краткосрочной аренды. Общая площадь квартиры — всего лишь 40 квадратных метров. Она была двухкомнатной (с гостиной, спальней и отдельной кухней) и требовала серьёзного капитального ремонта.

Сначала Михаил Маркевич решил разобраться с основой. Специалисты сняли весь пол, частично заменили перекрытия, отремонтировали старую печь, а новый пол положили из плит OSB, чтобы избежать скрипа.

Сопот — уникальный польский город, курортная зона между старым Гданьском и современной Гдыней, окружённый великолепным сосновым лесом, с прекрасными пляжами и длинным пирсом. Каждый год сюда приезжают толпы жаждущих солнца, пляжа, морского бриза.

Для улучшения шумоизоляции стену со стороны соседей дополнили десятисантиметровым слоем минеральной ваты. Новые перегородки возвели из гипсокартона. Довольно сложной задачей было создание с нуля всей системы электропроводки и отопления. Трубы радиаторов оказались проложены внутри стен, всё пришлось демонтировать и переделывать.

Расположение квартиры диктовало атмосферу морского климата, идеального лета, лёгкого бриза. Дизайнер решил использовать сразу несколько синих оттенков в интерьере этой двухкомнатной квартиры. Керамическую плитку с высокой износостойкостью купили в Castorama, кухню взяли в ИКЕА

Наталья Максименко, дизайнер интерьеров:

— Увеличенные радиаторы, грамотная изоляция и ремонт деревянных стеклопакетов могут сделать квартиру в старом доме более тёплой даже без дополнительного утепления стен. Об этом стоит подумать при планировании ремонта в квартире старого жилого фонда.

maximenko.design

Наталья Максименко, дизайнер интерьеров:

— Использование разных монохромных оттенков в окраске одной из стен в спальне может быть отличным решением для дизайна интерьера в маленькой комнате. Оно позволяет сфокусировать внимание на акцентной стене, при этом «растворяя» для глаза геометрию остальных светлых стен.

maximenko.design

Доведение квартиры до состояния «под отделку» обошлось в 450 тысяч рублей, с материалами. Работы делала местная бригада. В итоге ремонт стоил 1,4 млн рублей, включая мебель, отделку, работу бригады.

Если добавить сюда то, что делал Михаил Маркевич самостоятельно, — собрал мебель, положил на пол паркет и плитку, выкрасил стены, — то общая стоимость ремонта могла достигнуть 1,7 млн рублей (если бы всё делали отделочники и другие профессионалы).

При этом изначально Михаил не хотел выходить за пределы бюджета в один миллион рублей. Недооценёнными проблемами стали устройство отопления и вентиляции в туалете, которая теперь автономная и выходит прямо на крышу (эта квартира расположена на последнем этаже).

Около 450 тысяч рублей ушло на то, чтобы убрать старые материалы, довести квартиру до состояния «под отделку», заменить отопление, проложить новую электропроводку и сделать вентиляцию в ванной. В эту сумме входят и материалы, и работа строителей.

Кухня из ИКЕА обошлась в 50 тысяч рублей. Ламинат на всю квартиру стоил 25 тысяч рублей. На обустройство ванной комнаты (сам ремонт, материалы, мебель, детали) ушло 320 тысяч рублей. Диван-кровать стоил 35 тысяч рублей, около 20 тысяч рублей пришлось потратить на остекление, на остальную мебель ушло около 90 тысяч рублей. Межкомнатные и входная дверь обошлись в 70 тысяч рублей.

В общую сумму также включены все черновые материалы, плинтусы, клей, декор, постельное бельё, шторы, посуда и тому подобное.

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