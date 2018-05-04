Стиль навсегда: планируем дизайн загородного дома, который никогда не устареет

Обустройство загородного дома — достаточно затратное мероприятие как в финансовом, так и временном плане. Обновлять ремонт раз в несколько лет дорого и неразумно; неудивительно, что каждый хозяин коттеджа мечтает создать такое создать жилое пространство, которое не надоест и будет выглядеть актуально и через 10 лет. Несколькими секретами, как добиться такого результата, делится дизайнер студии «25 этаж» Ольга Чайникова.

ЗА ГОРОД ЗА ЛЕГКОСТЬЮ

Разрабатывая решения для оформления своего дома за основу нужно брать не временные явления, а уже сформированные стилевые направления. Владельцы загородной недвижимости чаще всего для оформления интерьера выбирают классический дизайн в любом из проявлении — современную, американскую или английскую. Могут быть этнические направления, такие как прованс, итальянские или баварские мотивы. Также в последние годы в архитектурных решениях загородного строительства все больше используют современные формы, экоминимализм.

На самом деле, какому направлению будет отдано предпочтение — почти не важно. Основная функция загородной недвижимости — это уют, природа, воздух, свежесть и легкость. В доме не должно быть места суете, все должно олицетворять комфорт и передавать атмосферу отдыха от динамичной жизни большого мегаполиса. Именно это настроение в интерьере и останется актуально спустя годы, именно его можно не сомневаясь использовать для оформления интерьера загородной жилья.

Тем, кто сомневается в выборе стиля в первую очередь необходимо отталкиваться от своего восприятия. Вспомните, в какой атмосфере и интерьерах вы чувствуете себя наиболее уютно? Кто-то любит резные декоры, выверенность и элегантность форм, а кому-то ближе минимализм и простота. И очень важно оградить себя от «советчиков», которые не являются экспертами, т.к. они попросту навяжут вам свое мнение, основанное на своем внутреннем восприятии, а не на вашем!

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Планировочное решение, это основа любого интерьера. Она приоритетней цветового решения и всего дальнейшего оформления. От нее зависит степень вашего удобства. На первом месте должна стоять продуманная функциональность, эргономика и практичность.

СТИЛЕВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Какой бы стиль вы не выбрали, желательно, чтобы все пространство за исключением отдельных функциональных помещений (детские, спортзалы, домашние кинотеатры, сауны, кладовые и подсобные) следовало ему. Дом, оформленный в едином стиле, смотрится более цельно и гармонично. Даже если вы смешиваете стили, важно сохранять сочетание деталей и мебели между собой.

ЦВЕТОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Дом — это всегда невысокое строение и часто он, и с учетом российских широт солнечных дней в году не очень много, особенно если дом находится в окружении деревьев и растительности, естественного света бывает недостаточно.

Для этого хорошим решением станут светлые оттенки в напольных покрытиях и корпусной мебели, которые будут хорошо отражать свет. А стены наоборот можно в таком случае сделать более насыщенные и придать интересных оттенков.

Также помните, для комфортного человеческого восприятия лучше использовать не спектральные яркие цвета, а приглушенные оттенки. Если все же хочется добавить цвета, то его можно использовать в таких помещениях, в которых не находишься постоянно: ванные, коридоры, лоджии, лестничные проемы. При выборе цвета ориентируйтесь на природные оттенки, тогда вы точно не прогадаете.

МАТЕРИАЛЫ, МЕБЕЛЬ, САНТЕХНИКА.

Выбирая любую мебель и материалы в интерьер помните, что экономия должна быть разумной. Чтобы интерьер служил вам верой и правдой длительное время не только эстетически, но и технически, следует безусловно выбирать качественные вещи и современные технические решения. Это относится к сантехнике и электрике в первую очередь. Не стоит также экономить на таких позициях, как напольные покрытия и двери, плинтуса и потолочная лепнина. А вот такие вещи как настенная плитка, краска, осветительные приборы, зеркала можно выбирать более бюджетные (но не в ущерб качеству). Корпусная мебель под заказ тоже себя выдаст через некоторое время, если будет сделана из плохого сырья и материалов.

Мягкая мебель и кровати могут быть и не дорогие, главное — с надежными механизмами.

Также, если есть возможность, во всем лучше отдавать предпочтение натуральным материалам, это уж точно будет актуально и ценно всегда.

ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА

Интерьер создают детали. Помните об этом, и обращайте внимание на такие вещи как фурнитура, освещение, зеркала и декор. Важно, чтобы вещи находились на своем месте и не перезагружали интерьер.

ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение в интерьере играет важную роль как с эстетической, так и технической точки зрения.

Очень важно не только подобрать уместные люстры и светильники, но и правильно рассчитать мощность и количество источников света, продумать сценарии включения.

Свет должен быть различного назначения: общий, дополнительный (функциональный) и декоративный. В зависимости от помещения необходимо учесть свет на все функциональные сценарии.

Ольга Чайникова — дизайнер студии «25 этаж»