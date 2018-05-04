10 лучших домов и интерьеров апреля-2018

Таких тёплых майских праздников не было давно. Понимаем, что никто не сидел в Интернете в это время — все гуляли и радовались солнцу. Поэтому наша очередная ежемесячная подборка лучших интерьеров прошлого месяца будет очень кстати — собрали в одном месте самые приятные и интересные идеи дизайна.

Публикуем апрельский топ-10. Чтобы оценить ещё больше домов и интерьеров, можно вспомнить подборку лучших в марте.

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10 место

Этот пентхаус расположен в новостройке представительского класса в центре столицы. Он впечатлит площадью 230 квадратных метров, интересной планировкой и дизайном интерьера в стиле ар-деко. Заказчики обратились к Анне Куликовой Павлу Миронову за декоративным обустройством своей просторной квартиры.

Пентхаус в стиле ар-деко для истинных ценителей прекрасного

9 место

Эта квартира создана исключительно для отдыха, созерцания красоты и наслаждения жизнью. Чтобы добиться этого эффекта, дизайнеру Юрию Зименко понадобилась мебель от Ralph Lauren, несколько авторских предметов и талант к созданию уютных интерьеров.

Квартира с мебелью Ralph Lauren в киевской квартире

8 место

Изначально это была так называемая свободная планировка, то есть стен не было вообще. Над площадью, расположением и удобством всех зон пришлось хорошенько подумать. Хозяева хотели нескучный и эклектичный дизайн, основанный на классических приёмах, симметрии и пропорциях. Со сложной задачей справилась архитектор Надежда Озтюрк.

Интерьер трёхкомнатной квартиры необычной формы со скруглённой стеной

7 место

Панорамные окна и продуманные детали делают эту квартиру невероятно просторной и полной воздуха. Нужно было создать современный интерьер в стиле лофт, предусмотреть большое количество мест для хранения вещей и несколько рабочих зон. Всё это воплотила дизайнер интерьеров Анна Шарпилова.

Интерьер квартиры в стиле лофт с камином, комнатой для творчества и двумя качелями

6 место

Проект получил название «Дом для профессора». Казалось бы, из-за сложившихся стереотипов интерьер должен быть ближе к классическому, возможно, английскому стилю. Но заказчик оказался человеком современным и, несмотря на свою должность научного сотрудника и преподавателя, предпочёл современный интерьер. Проектом занималась дизайнер интерьеров Ксения Усанова.

Дом для профессора: современный интерьер, разрушающий стереотипы

5 место

В этом проекте однокомнатной квартиры дизайнеры из Tania Zarieva Design продемонстрировали, как на небольшой площади можно создать стильное, привлекательное пространство, где с одинаковым комфортом удастся работать, отдыхать и строить планы.

Брутальный стильный лофт на площади 38 метров

4 место

Заказчики этого дизайн-проекта обожают отдыхать у моря. И главное пожелание, высказанное ими дизайнеру Виктории Золиной, было наполнить квартиру светом, солёным воздухом и шумом прибоя. Но в получившемся интерьере никаких примелькавшихся элементов морского стиля вы не найдёте: якорей, балок, штурвалов и спасательных кругов здесь нет.

Мечты о море: как создать интерьер квартиры в средиземноморском стиле

3 место

Заказчик этого интерьера хотел получить красивый дизайн за небольшие деньги. Зная о его увлечении Африкой и отталкиваясь от темперамента хозяина, дизайнеры Виктория Корнеева и Анна Беспрозванных решили воспользоваться минимумом изобразительных средств. И не прогадали — получилось очень свежо, необычно, при этом квартира не превратилась в номер люкс отеля в какой-нибудь африканской стране.

Дизайн двухкомнатной квартиры в африканском стиле

2 место

В этой квартире много интересного: спальня за стеклянной стеной, множество систем хранения, переоборудованный в кабинет балкон. Но главное — это современный и очень стильный интерьер, над которым поработали Алексей Иванов Павел Герасимов из студии дизайна Geometrium.

Стильная квартира с кабинетом на балконе и спальней за стеклом

1 место

Мечта каждой хозяйки — большая кухня и много мест для хранения. Как реализовать такую задачу, если площадь квартиры небольшая? Грамотная перепланировка решает все проблемы! По просьбе заказчиков дизайнер интерьеров Наталья Краснобородько смогла расширить кухню — именно за счёт перепланировки, а также создать много мест для хранения и не перегрузить при этом пространство. Бонусом стали яркие акценты, которые распределили визуальную нагрузку идеальным образом по всей квартире.

Двухкомнатная квартира: реальный пример хорошей перепланировки

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