Голубой дизайн квартиры: 30 лучших примеров и сочетаний

Сочетания голубого с другими цветами

Голубой с белым

Такой микс цветов всегда выглядит выигрышно и, кроме того, работает на визуальное увеличение пространства, особенно если использовать холодные оттенки в оформлении. Боитесь переборщить с холодными цветами и сделать интерьер неуютным? Добавьте акценты тёплых тонов — например, светильники или аксессуары золотого цвета.

Сочетание голубого и белого очень выигрышно смотрится в классических и современных интерьерах.

Фото: Instagram domauyt

Фото: Instagram newplace.ru Фото: Instagram nomader72

Голубой с бежевым или деревом

Ещё один удачный тандем: бежевый и светлое дерево не утяжеляют интерьер, но добавляют ему той самой теплоты.

Фото: Instagram lenaxdiz

Фото: Instagram pechenyi

Голубой с серым

Эти цвета близки друг другу по духу и отлично подойдут для оформления комнаты в современном стиле или с нотками нордического скандинавского. Разбавить интерьер можно тем же белым.

Фото: Instagram sreda_ds Фото: Instagram u.kvartira

Голубой с металлическими оттенками

Металлы — один из трендов интерьерного дизайна, к тому же хорошо сочетаются с любыми цветами, голубой — не исключение. Он прекрасно смотрится и с упомянутым выше золотом, и с латунью, и с серебром.

Фото: Instagram domauyt

Фото: Instagram domndecor

Фото: Instagram esterven

Фото: Instagram len_nalen

Фото: Instagram ludmilakutaeva

Голубой с пастелью

Голубой близок пастельным оттенкам, поэтому будет выигрышно смотреться рядом с ними. Такое сочетание можно применить, чтобы создать нежный и легкий интерьер, например, гостиной или спальни.

Фото: Instagram ekaterina_home_design

Фото: Instagram home_design_club

Голубой с красным

В данном случае голубой должен быть фоновым цветом, а красный — акцентным. Важно правильно подобрать оттенок красного (можно глубокий или сложный), так, чтобы он хорошо оттенял голубой.

Фото: Instagram ag_designstudio

Фото: Instagram camilla_bredal

Голубой с яркими цветами

Безусловно, голубой можно сочетать и с другими яркими цветами: жёлтым, зелёным, оранжевым. Лучше добавлять их точечно, чтобы помещение не выглядело аляповато. В компанию к голубому здесь можно добавить белый и другие светлые оттенки.

Фото: Instagram home_design_club

Фото: Instagram nomader72

Фото: Instagram ok.cards

Фото: Instagram sofilko

Голубой с близкими оттенками

Если хотите создать моноинтерьер, попробуйте сочетать разные оттенки голубого и синего — это точно будет выглядеть эффектно. Обязательно продумайте детали: их лучше выбирать в другой цветовой гамме, чтобы интерьер не был слишком навязчивым.

Фото: Instagram matilda.despina

Фото: Instagram rodionova_design

Голубой для разных стилей интерьера

Цвет универсальный — его можно с успехом применить для интерьеров разных направлений. Но особенно выгодно он будет выглядеть в комнатах уже упомянутых классических и современных стилей, а также их смеси — современной классике.

Фото: Instagram kuhnimedyn1949

Также голубой как светлый и нейтральный подойдёт для комнаты в стиле минимализм. Но в данном случае есть смысл добавлять его в качестве акцентов, а фон сделать более нейтральным.

Фото: Instagram masterskayaxvorost

Хорошая идея — сделать комнату в восточном стиле голубого цвета. Восточная мозаика часто имеет этот оттенок, так что цветовое решение буквально напрашивается.

Фото: Instagram i_i_projects

Наконец, в модной эклектике можно найти место этому оттенку. Посмотрите, например, как стильно выглядит эта спальня.

Фото: Instagram vadimbychkov

Голубой для разных комнат квартиры

Этот цвет часто используется для оформления ванных комнат (причина тому — ассоциация с водой) или детской для мальчика. Но ограничиваться только этими помещениями квартиры вовсе не обязательно. Голубой будет уместно смотреться и в спальне, и в гостиной, и на кухне. Цвет спокойный, так что точно не рискует вам надоесть.

Фото: Instagram _design.interier

Фото: Instagram design_ksenia_shmeleva

Фото: Instagram len_nalen

Фото: Instagram len_nalen