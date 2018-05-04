Голубой дизайн квартиры: 30 лучших примеров и сочетаний 

Сочетания голубого с другими цветами
Голубой с белым
Такой микс цветов всегда выглядит выигрышно и, кроме того, работает на визуальное увеличение пространства, особенно если использовать холодные оттенки в оформлении. Боитесь переборщить с холодными цветами и сделать интерьер неуютным? Добавьте акценты тёплых тонов — например, светильники или аксессуары золотого цвета.
Сочетание голубого и белого очень выигрышно смотрится в классических и современных интерьерах.
Фото: Instagram domauyt
Фото: Instagram newplace.ru Фото: Instagram nomader72
Голубой с бежевым или деревом
Ещё один удачный тандем: бежевый и светлое дерево не утяжеляют интерьер, но добавляют ему той самой теплоты.
Фото: Instagram lenaxdiz
Фото: Instagram pechenyi
Голубой с серым
Эти цвета близки друг другу по духу и отлично подойдут для оформления комнаты в современном стиле или с нотками нордического скандинавского. Разбавить интерьер можно тем же белым.
Фото: Instagram sreda_ds Фото: Instagram u.kvartira
Голубой с металлическими оттенками
Металлы — один из трендов интерьерного дизайна, к тому же хорошо сочетаются с любыми цветами, голубой — не исключение. Он прекрасно смотрится и с упомянутым выше золотом, и с латунью, и с серебром.
Фото: Instagram domauyt
Фото: Instagram domndecor
Фото: Instagram esterven
Фото: Instagram len_nalen
Фото: Instagram ludmilakutaeva
Голубой с пастелью
Голубой близок пастельным оттенкам, поэтому будет выигрышно смотреться рядом с ними. Такое сочетание можно применить, чтобы создать нежный и легкий интерьер, например, гостиной или спальни.
Фото: Instagram ekaterina_home_design
Фото: Instagram home_design_club
Голубой с красным
В данном случае голубой должен быть фоновым цветом, а красный — акцентным. Важно правильно подобрать оттенок красного (можно глубокий или сложный), так, чтобы он хорошо оттенял голубой.
Фото: Instagram ag_designstudio
Фото: Instagram camilla_bredal
Голубой с яркими цветами
Безусловно, голубой можно сочетать и с другими яркими цветами: жёлтым, зелёным, оранжевым. Лучше добавлять их точечно, чтобы помещение не выглядело аляповато. В компанию к голубому здесь можно добавить белый и другие светлые оттенки.
Фото: Instagram home_design_club
Фото: Instagram nomader72
Фото: Instagram ok.cards
Фото: Instagram sofilko
Голубой с близкими оттенками
Если хотите создать моноинтерьер, попробуйте сочетать разные оттенки голубого и синего — это точно будет выглядеть эффектно. Обязательно продумайте детали: их лучше выбирать в другой цветовой гамме, чтобы интерьер не был слишком навязчивым.
Фото: Instagram matilda.despina
Фото: Instagram rodionova_design
Голубой для разных стилей интерьера
Цвет универсальный — его можно с успехом применить для интерьеров разных направлений. Но особенно выгодно он будет выглядеть в комнатах уже упомянутых классических и современных стилей, а также их смеси — современной классике.
Фото: Instagram kuhnimedyn1949
Также голубой как светлый и нейтральный подойдёт для комнаты в стиле минимализм. Но в данном случае есть смысл добавлять его в качестве акцентов, а фон сделать более нейтральным.
Фото: Instagram masterskayaxvorost
Хорошая идея — сделать комнату в восточном стиле голубого цвета. Восточная мозаика часто имеет этот оттенок, так что цветовое решение буквально напрашивается.
Фото: Instagram i_i_projects
Наконец, в модной эклектике можно найти место этому оттенку. Посмотрите, например, как стильно выглядит эта спальня.
Фото: Instagram vadimbychkov
Голубой для разных комнат квартиры
Этот цвет часто используется для оформления ванных комнат (причина тому — ассоциация с водой) или детской для мальчика. Но ограничиваться только этими помещениями квартиры вовсе не обязательно. Голубой будет уместно смотреться и в спальне, и в гостиной, и на кухне. Цвет спокойный, так что точно не рискует вам надоесть.
Фото: Instagram _design.interier
Фото: Instagram design_ksenia_shmeleva
Фото: Instagram len_nalen
Фото: Instagram len_nalen