Плетеная, кованая или пластиковая? Выбираем мебель для дачи

Критерий №1: устойчивость к погодным условиям

Пластиковая мебель стойко переносит жару и холод, но в результате длительных осадков ее внешний вид может заметно пострадать. Мебель из натурального ротанга можно эксплуатировать при температуре от +5 до +45 С°, она плохо переносит холод, дождь и попадание прямых солнечных лучей. Мебель из искусcтвенного ротанга лучше переносит разные температурные режимы, но все равно на зиму эту мебель нельзя оставлять без укрытия. Что касается кованой мебели, то ей практически не страшны снег, дождь и другие погодные условия, достаточно позаботиться о должной обработке.

Победитель: кованая мебель.

Критерий №2: особенности ухода

Мебель из натурального ротанга требует бережного отношения: зачастую ее поверхность покрывают лаком, и сколы на нем могут быстро привести дорогую вещь в негодность. Эксперты советуют обрабатывать такую мебель специальным воском и регулярно протирать влажной тряпкой.

Намного меньше хлопот доставляет мебель из пластика и искусcтвенного ротанга — достаточно аккуратно ею пользоваться, не царапать, не ставить горячую посуду без подставок и своевременно очищать от грязи, травы и листьев.

Кованая мебель подвержена коррозии, поэтому нуждается в обработке специальными средствами. И на этом, пожалуй, все — дополнительного ухода она не требует.

Победитель: кованая мебель.

Критерий №3: комфорт

Если говорить об удобстве для тела, то несомненный лидер здесь — плетеная мебель. На диване из ротанга приятно сидеть даже без подушек, а уж с ними садовое кресло превращается в уголок комфорта и уюта.

Победитель: плетеная мебель.

Критерий №4: долговечность

Даже самый дорогой пластик и качественный ротанг не сравнятся по долговечности с металлом. Конечно, не стоит ожидать рекордов от дешевого алюминиевого стула или стола — они могут погнуться при больших нагрузках. Но вот скамейка, беседка или набор мебели из хорошего кованого металла будут радовать не одно поколение семьи.

Победитель: кованая мебель.

Критерий №5: мобильность

Если сравнить среднестатистические стулья для сада, скажем, на ozon.ru, то получим такие данные:

кованый стул — 18 кг стул из ротанга — 5,4 кг пластиковый стул — 2,4 кг Да и без сравнений понятно, что пластиковый стул при схожих габаритах будет значительно легче остальных. Кроме того, мебель из пластика зачастую делают разборной, а значит ее можно не только свободно перемещать по саду, но и брать с собой на выездной пикник. Плетеную и тем более кованую мебель передвигать по участку менее удобно, не говоря уже о ее транспортировке.

Победитель: пластиковая мебель

Критерий №6: ассортиментный ряд Если сравнивать по количеству цветовых решений, то несомненным победителем окажется пластиковая мебель. Найти розовый стол из пластика вполне реально, а вот из ротанга практически невозможно.

Однако по разнообразию форм и видов выигрывает как раз плетеная мебель. Подвесные и обычные кресла, гамаки, диваны и столики из ротанга выглядят притягательно и уютно. Многих аналогичных вещей из пластика просто не найти в продаже. Кованая мебель в этом соревновании выглядит более чем скромно.

Победитель: плетеная мебель — по разнообразию моделей, пластиковая — по разнообразию расцветок.

Критерий №7: цена

И в этом случае победитель очевиден: пластиковая мебель значительно дешевле, чем кованая или плетеная. Например, один из самых дорогих комплектов пластиковой мебели, имитирующий массив дерева, стоит около 24 000 рублей — а ведь можно найти модели гораздо проще.

Цены на кованую мебель колеблются от 3 000 рублей за стул до 20 000 рублей за набор из скамейки и стола.

Победитель: пластиковая мебель.

Мнение эксперта

— Если сад выдержан в современном стиле, то кованая садовая мебель со множеством сложных узоров будет смотреться неуклюже. Точно так же и пластиковая мебель плохо впишется в участок в духе итальянского барокко. Если дом или беседка выполнены из дерева, то и садовую мебель лучше подобрать деревянную, если перила крыльца или та же беседка несут элементы изящной ковки, то и мебель стоит выбирать соответствующую. Единство стиля во всем — то, что отличает красивый сад от безвкусицы.

Анастасия Деева, ландшафтный дизайнер

Подведем итоги. Безусловный фаворит по количеству очков — кованая мебель. Но все-таки мы выбираем предметы обстановки не только из практических соображений. Для кого-то важнее цена, для кого-то — эстетика, а кому-то нравится экспериментировать с разными материалами и цветами. Выбирайте то, к чему лежит душа и не забывайте о правильном уходе — это залог того, что любая мебель прослужит долго и сохранит достойный внешний вид.

Что еще пригодится для обустройства сада?

Три экспресс-идеи для новичков в ландшафтном дизайне

11 простых идей, как улучшить дачный домик к новому сезону

Лучше, чем на море: 7 вещей, которые сделают дачный отдых особенным