Новинки современной мебели с выставки Salone del Mobile 2018

В этом году Salone del Mobile Milano побил все рекорды посещаемости, и это было заметно без всякой статистики. Несмотря на огромное количество людей вокруг, нам удалось отыскать все самое интересное, побывать на лучших стендах, увидеть своими глазами и потрогать новинки. Теперь мы готовы подвести итог! Итак, перед вами наша подборка тридцати лучших стендов с самой крупной и знаменитой мебельной выставки в мире.

Kartell

Компания представила свое видение «умного» дизайна, в котором соединяется эстетика и функциональность, новые технологии и традиции. Стен был поделен на восемь платформ, каждая из которых представляла определенный блок: дерево, новые материалы, умные столы, садовая мебель, мебель для гостиной, стулья, освещение и яркая коллаборация с брендом DoubleJ, которая привлекла больше всего внимания. Над каждой платформой работали лучшие мировые дизайнеры: Филипп Старк , Патриция Уркиола, Фабио Новембре, Пьеро Лиссони и другие.

Molteni&C Бренд решил продемонстрировать посетителям истинно итальянский образ жизни на примере роскошной современной виллы. За обстановку, в которой материалы и оттенки идеально дополняют друг другу отвечал креативный директор, бельгийский дизайнер Винсент Ван Дуйсен. Но главной изюминкой, без которой интерьер и не интерьер, в оформлении стенда стала подборка живописи. Настенный декор подобрала Каролина Корбетта — специалист в области искусства, журналист и критик.

Moroso

Бренд, который любит эксперименты с цветом, формой и текстилем и в этот раз не стал изменять себе. Стенд оформляла Патрисия Уркиола, при этом на нем появилась и новая мебель, созданная ею для Moroso, в том числе новый модульный диван Chamfer. Среди дизайнеров, чьи работы были представлены посетителям, можно было встретить как старые, так и новые имена.

Например, любимчик бренда и поклонник инноваций Бенджамин Хьюберт разработал яркую модульную коллекцию Tape. Особенное внимание привлекла коллекция столов и книжных шкафов Green light, созданная Олафуром Элиассоном. С помощью одного шестиугольного элемента можно оформить библиотеку, обеденную зону, кабинет или офис так, как вам удобно.

Flexform

Мягкие плавные линии новой коллекции Flexform Mood и летние оттенки запомнились посетителям. Среди новинок диван Lucien, разработанный Стефано Гаггеро, арт-директором бренда с прошлого года, обеденный стол Josef, письменный стол Benjamin и кровать Biarritz, созданные французским дизайнером Самуэлем Аккочебери.

Vitra

Швейцарский бренд известен в первую очередь своими стульями, и в этом году они стали главной деталью экспозиции. На стенде были представлены новинки и переиздания культовых моделей стульев от известных дизайнеров. Это коллекция от бельгийского дизайнера Мартена ван Северена, легендарные стулья от братьев Чарльза и Рэя Имзов.

А еще британский дизайнер Джаспера Моррисона к своей коллекции стульев добавил универсальный обеденный стол Plate, который будет сочетаться с чем угодно.

Poliform

Бренд продемонстрировал на стенде свою любимую концепцию большого открытого пространства, где разные помещения представляют собой единую концепцию. Столовая, кухня, гостиная, спальня и гардеробная сливаются и плавно перетекают из одной комнаты в другую. Системы хранения, функциональность, настоящий современный итальянский дизайн — вот что каждый раз можно найти на стенде Poliform.

Rolf Benz

Среди итальянских брендов нашелся и немецкий, который тем не менее воплощает в своей мебели итальянские принципы: удобство дома, отдых от шумного мегаполиса, полный комфорт и безграничное удобство. Главные новинки, которые были продемонстрированы посетителям в этом году: легкий, воздушный и гибкий диван новый диван Rolf Benz AURA, стул Rolf Benz 655, спроектированным гамбургским дизайнерским дуэтом Хоффманн&Кайллесс, обеденный стол Rolf Benz 988, спроектированный Бодо Сперлейном.

Riva 1920

Грубое дерево, словно необработанное, следы от сучков, фактура и текстура свежеспиленного слэба, — все это предстало перед нашими взглядами на стенде Riva 1920. Оказывается, подобным образом может быть оформлен целый интерьер, начиная от стульев и заканчивая системами хранения. Натуральные оттенки, много воздуха и зеленые растения в качестве декора, и ощущение единения с природой не покинет интерьер.

Promemoria

Бренд представил новую коллекцию Indigo Tales, чтобы показать как вписывается в интерьер тот самый цвет воды, неба и воздуха. Синий — это вообще самый популярный цвет в мире, и он имеет больше всего оттенков, которые на нравится использовать в интерьере и видеть в своей жизни. А индиго — это нечто пограничное между синим и черным, так что его можно считать вечной классикой в интерьере. Специалисты Promemoria даже провели исследование и обнаружили, что цвет индиго украшал интерьеры в Древнем Египте. И новая коллекция тоже насыщена духом и линиями востока и древних цивилизаций.

Cappellini

Этот стенд можно описать одним словом — авангард. Сочетание несочетаемого, эклектика, контрасты, удивительные формы, а главное — то, как все это было представлено. Витрины светились неоновым светом, и вся территория стенда была словно поделена на кубики. За это настроение отвечали Дэн Флавин и Лючио Фонтана — специалисты по части инсталляций. А это была именно инсталляция — представление с участием мебели!

На стенде были представлены сразу тринадцать новинок от именитых дизайнеров. И каждая из них отвечала смелому авангардному духу бренда. Например книжный шкаф-облако, который создали Ронан и Эрван Буруллеки, модульная система Radical Fake, с помощью которой можно создать кабинет или любое рабочее пространство от Патриции Уркиолы, обновленная версия знаменитого рабочего кресла Juli Plastic, разработанная Вернером Айсслингером, и, конечно работа самого Джулио Каппеллини — стол Gong Terrazzo, созданный по принципу мозайки.

Zanotta

Розовый, больше розового! Именно этот цвет стал фоном для экспозиции, которую представил бренд Zanotta. Яркие инсталляции с мебелью и жизнерадостными настенными покрытиями для бренда подготовили дизайнеры Фабио Кальви и Паоло Брамила. Само собой здесь не только все оттенки розового цвета, но и самые модные сочетания с ним синего, зеленого, желтого черного. В этот раз бренд представил как обновленные классические модели от Акилле Кастильони и Карло Моллино, так и несколько интересных новинок. Среди них диван Hiro от Дамиана Уилльямсона, кресло Louise от Филиппа Нигро, стулья Noli от Людовики и Роберто Паломба, и другое.

Arper

Прежде, чем браться за оформление своего стенда, специалисты из Arper провели целое исследования. Для начала обозначили ценности бренда, которые лежат в основе его стиля и видения интерьера. Эти ценности: баланс, интуиция, семья, цвет, легкость, игра. Зачем провели череду интервью с лидерами мнений творческого сегмента, с представителями мира искусства, дизайна и архитектуры. На основе ответов этих людей и родилась концепция яркого, просторного, светлого пространства, площадью почти в гектар. Среди новинок, представленных на стенде, особенно выделялись коллекция Kiik, созданная Ичиро Ивасаки и Paravan от Альберто Ливоре и Жанетт Альтерр.

Poltrona Frau

Второй год подряд оформлением стенда для этого бренда занимается Микеле де Лукки. В этот раз он решил продолжить собственную тему прошлой выставки, которую он назвал «Перспектива», и трансформировал ее в новую — «Пропорции». Основная идея в том, чтобы в одном интерьере гармонично сосущестовали классические и современные прием, чтобы на грани контраста рождалось идеальное решение. Высокие серые стены здесь сочетаются со стеклянными дверями, грубые материалы с роскошью.

Среди новинок, представленных в экспозиции, модульная диванная система Come Together от Людовики и Роберто Паломба, кровать Lola Darling от Роберто Лаццерони, светильники Xi от студии Neri&Hu и многое другое.

Turri

Стенд был поделен не просто на секции, а на отдельные комнаты, чтобы каждый предмет можно было увидеть в естественной среде обитания. Всего получилось 6 гостиных, 5 столовых, 5 спален и кабинет, и каждая комната — это воплощение роскоши в духе лучших в мире отелей. Две новые коллекции стали гвоздями программы: Eclipse от Андреа Бонини и Melting Light от Франка Янга. Отдельного внимания заслуживает сам стенд: главный вход на него был декорирован словно сцена в театре, над которой приподнимается занавес.

Концепция стенда, начиная от его конструкции и заканчивая палитрой оттенков, взяла свое начало в знаменитой работе Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Точно также как и великий художник, авторы стенда разделили его на 5 частей, четыре из которых — времена года, а пятая символизирует солнце, то есть самого Иисуса . В качестве основных цветов выбрали 14 оттенков, которые чаще всего встречаются в росписи.

Пять блоков стенда получили соответствующие названия Primo Vere — весна, Aestas — лето, Sol — солнце, Autumnus — осень, Hibernum — зима. Среди новинок на стенде было немало новых продуктов от самого Даниэле Лаго, включая Fusion Kitchen, Bold Table и Fortyfive, а также работы других дизайнеров: Ermes chair от студии Archirivolto, и Plis sofa от Джузеппе Вигано.

Baxter

Свою экспозицию бренд представил под негласным лозунгом «mix&match». Сложные формы, текстуры и оттенки каждой коллекции могут дополнять друг друга и комбинироваться всеми возможными способами. На оттенках стоит остановиться отдельно: насыщенный желтый и зеленый цвета разбавляют нейтральную роскошь и делают ее более легкой и приятной для глаз, добавляют уюта.

На стенде было немало новинок, разработанных в коллаборациях с дизайнерами. Это Федерико Пери, Хагит Пинковичи, студия Studiopepe. Капсульные эклектичные коллекции дизайнеров идеально вписались в стиль Baxter. Вообще экспозиция выглядела однородно и слаженно, несмотря на то, что все предметы разработаны в разное время и разными людьми.

Minotti

Для бренда эта выставка стала знаковой — именно в этой году ему исполняется семьдесят лет. Но, само собой, внимание публики было приковано к диванам Minotti не только поэтому. Каждый диван, каждая модульная система — это главный персонаж гостиной, вокруг которого строится интерьер. На стенде это было хорошо заметно.

Среди главных действующих лиц, которые встречали гостей, система мебели для улицы от Марсио Когана, мягкая скругленная система Granville от Кристофа Делькур, система по имени Alexander, созданная Родольфо Дордони, и обновленная ко дню рождения коллекция Albert & Ile.

Яркий, игривый и легкомысленный стенд Saba еще раз оправдал свою репутацию очень женского бренда. Фирменные черты «пухлые формы» на легком основании и сочные оттенки. В этом же духе создана и новая коллекция Geo, которую для бренда разработал Паоло Грасселли. Кстати, производитель советует использовать эти диваны и кресла вместе с новыми коврами для cc-tapis от Патриции Уркиолы.

Но главной новинкой выставки стала совсем не яркая, а черно-белая новинка от Антонио Марраса. Взяв за основу классическую модель дивана New York Saba, он добавил в дизайн принты, которые когда-то разработал. Получилась необычная, но все такая же женственная коллаборация!

Smania

Бренд, который позиционирует себя как традиционную роскошь, любит сотрудничать с дизайнерами, которые разделяют его философию. Всегда интересно наблюдать как от случая к случаю подход к воплощению одной и той же мысли меняется в зависимости от человека, который этим воплощением руководит. На этой раз главным на стенде Smania был Массимо Йоза Гини, и его разработки для этого бренда.

Модульный диван с большими подушками Belmond, кресло Embassy, кровать Grand Soho и пуф Dalton — отличные образцы дизайна вне времени, который будет актуален всегда и будет одинаково роскошно смотреться в интерьере любой направленности через 10, 20 и 50 лет.

Antolini

Компания, которая славится своими фантастическими работами из натурального камня пригласила дизайнера Алессандро Ла Спада стать оформителем стенда и продемонстрировать всю красоту натурального камни и возможности работы с ним. Так, стены экспозиции, а также стойку у входа оформили в двух совершенно разных вариантах камня — сдержанном Calacatta Brasil и ярком, смелом Patagonia. А мебельные детали, такие как столешницы, оказались отделаны черным с рыжими вкраплениями Retro Black Petrified Wood. Так бренду удалось показать, что даже всего один материал может иметь множество воплощения, и интерьер, в котором нет невероятного микса разных фактур может быть нескучным и современным.

Porro

Новый стенд в этом году для бренда проектировал Пьеро Лиссони, который превратил экспозицию в гигантскую стеклянную коробку. Внутри коробки прячется темный паркет елочкой, стены слоновой кости, яркие оттенки тканей, деревянные и металлические детали, которые идеально комбинируются между собой и взаимодействуя создают неповторимое настроение Porro.

Само собой было представлено немало предметов, которые создал главный дизайнер стенда. В обеденной зоне это новый стол Ryoba и комоды Modern. В зоне гостиной появились открытые шкафы от Пьеро Лиссони, а еще кушетки, которые стали главным акцентов, благодаря своему насыщенному терракотовому оттенку. Еще одна обеденная комната, выполненная в скандинавском духе, привлекала внимание мраморным столом Materic и стульями Frank, обтянутыми синим бархатом.

Пьеро Лиссони и здесь стал главным действующим лицом, ведь он арт-директор бренда с 1994 года. На одном стенде ему удалось собрать удивительные работы от дизайнеров с совершенно разным видением, но от того и результат получился таким привлекательным и свежим. Сложные работы, которые создал Давид Лопес Кинкосес здесь соседствовали с новыми, бросающимися в глаза предметами от Кьяры Андреатти. Остались верными себе и дизайнеры, которые постоянно работают с Lema — Гордон Гийомье и Франческо Рота.

Porada

Эта фабрика тоже отмечает семидесятилетие, а потому на своем стенде постаралась продемонстрировать все свои сильные стороны и лучшее из своего опыта. Оформление стенда доверили Джо Понти, и тот в качестве двух основных линий выбрал тему пятидесятых и все оттенки граната. В экспозицию попало множество новинок и переработанных классических моделей бренда от знаменитых дизайнеров. Одна из первых моделей, которая привлекает внимание — это диван Argo, который создал Давид Долчини. Внимания заслуживает и новая кровать Killian от Маурицио Марконато и Терри Заппа.

В этом году компания отмечает сорокалетие, и свой стенд превратила практически в историческую экспозицию, уделив особое внимание кроватям. Именно по ним можно проследить историю бренда и метаморфозы, которые с ним происходили на протяжении почти полувека. На стенде были представлены как знаковые модели, такие как Nathalie — кровать, которая когда-то была была одной из первых, так и новинки 2018 года. Среди них кровать Icon от Карло Коломбо, Mandarine от Эмануэлы Гарбин и Марио Делл’Орто, New Bond от Маттео Нунциати, Tadao от Вико Маджистретти.

Calligaris

В этом году Salone del Mobile вообще была богата на дни рождения. Вот и Calligaris исполняется 95 лет! Стенд получился праздничным, ярким, с тропическими мотивами — самым модным трендом года. В окружении живых растений и панно мебель ожила и казалось, будто мы видим ее в настоящем интерьере, а не просто на выставке. Стараясь продемонстрировать свои лучшие разработки, Calligaris не забыл и о технологиях. Одной из главный новинок стал раздвигающийся стол LAB с системой электрического открывания. Это еще один шаг в сторону умной мебели — одного из главных направлений, по которым сейчас работает бренд.

Liu Jo Яркие дебюты среди корифеев выставки — это всегда долгожданное событие! Вот и бренд Liu Jo, который уже давно известен нам как производитель одежды и аксессуаров, решил попробовать себя в создании мебели. Новая коллекция, воплощение идеального современного итальянского интерьера, была создана в коллаборации с ATL Group. И теперь, когда дебют состоялся с большим успехом, бренд обещает создавать не просто одежду и мебель, а целый стиль жизни от Liu Jo. Поклонникам марки эта мысль наверняка придется по вкусу!

MisuraEmme

В этом году стенд для бренда проектировала студия Studio Castiglia Associati. Дизайнеры решили отойти от концепции традиционного выставочного стенда, и создали на площадке настоящий дом с входом, лестницей, мезонином, множеством архитектурных особенностей. Посетители словно оказывались в настоящем интерьере и могли представить как новинки, как эта мебель будет смотреться в их собственных комнатах.

А новинок было представлено немало! Обеденный стол Ala table от Ферруччо Лавиани, Bridge bed от Мауро Липпарини, коллекция кофейных столиков Moai от Риккардо Гуссони, система полок Over, выполненная авторами стенда Studio Castiglia Associati, и многое другое.

Bonaldo

Интерьер от Bonaldo, начиная от ковров и заканчивая светильниками — вот какую концепцию демонстрирует бренд посетителям выставки. Стенд получился совсем не степенным, как в роскошных итальянских виллах, а энергичный, молодежный, стремительный. Скорее всего это потому, что Bonaldo, сохраняя свой стиль часто работает именно с молодыми дизайнерами.

В этот раз среди новинок особенно выделяются три: кресло Stone от Фабриса Беру, обеденный стол Tangle от Клаудио Дондоли и Марко Поччи и кровать Youniverse от Мауро Липпарини.

Colombini Casa

Бренд производит мебель под лозунгом «Italian design, designed for you», намекая тем самым покупателям со всего мира, что не собирается фиксироваться на общепринятых итальянских приемах, а просто хочет делать удобную мебель, которая будет понятна каждому. Так и вышло, ведь все предметы, представленные на стенде, — это действительно удобная, красивая, добротная мебель, которая в любом интерьере будет смотреться органично. Особенно порадовало количество ярких оттенков, которые у большинства брендов встречаются только в качестве акцентом. Насыщенный желтый, малиновый, ярко-зеленый — это летние оттенки можно смело брать на вооружение.

Tumidei

Бренд известен своими функциональными идеями для компактных площадей и просто для экономии пространства. А еще своим лаконичным, почти скандинавским, дизайном, но всё с тем же итальянским чувством юмора и страстью. Здесь представлены не отдельные предметы мебели, которые комбинируются между собой, и даже не интерьеры, а целые проекты, где каждая деталь несет смысл.

Спальня, которая одновременно и кабинет, и гардеробная, где каждая полочка — это верх удобства, детская комната, которая оставит максимум пространства для игр, при этом уместив все необходимые предметы, выдвижные кровати, которые прячутся в стене гостиной, модульные системы хранения, которые подойдут для абсолютно любого помещения. И все это можно собирать, разбирать, переставлять как конструктор, но результат всегда будет потрясающий.

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