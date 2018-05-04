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Мама Илона Маска снялась в необычной фотосессии
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Мама Илона Маска снялась в необычной фотосессии 

Журнал ОК! 28 минут назад
70-летняя Мэй Маск поучаствовала в съемке для журнала Hypebae, где примерила на себя стритстайл-образы. Сама Мэй призналась, что никогда не делала подобного и никогда не думала, что такие вещи могут ей подойти, но сказала, что любит экспериментировать.
На кадрах можно заметить Мэй Маск в необычных для нее образах. Для своих редких выходов мама Илона выбирает сдержанные образы, а также предпочитает черный и красные цвета. В этот раз она решила поразить всех и снялась для портала Hypebae в брендах, которые специализируются на уличной одежде. На фотографиях мы видим, как Мэй развлекается на улице, вольяжно сидит в кинотеатре, а также ее можно заметить в необычных неоновых интерьерах.
Сама Мэй сказала, что этот опыт был для нее интересным, поэтому надеется, что после этой съемки модный мир обратит на нее внимание в качестве модели для уличной одежды.
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