Мама Илона Маска снялась в необычной фотосессии

70-летняя Мэй Маск поучаствовала в съемке для журнала Hypebae, где примерила на себя стритстайл-образы. Сама Мэй призналась, что никогда не делала подобного и никогда не думала, что такие вещи могут ей подойти, но сказала, что любит экспериментировать.

На кадрах можно заметить Мэй Маск в необычных для нее образах. Для своих редких выходов мама Илона выбирает сдержанные образы, а также предпочитает черный и красные цвета. В этот раз она решила поразить всех и снялась для портала Hypebae в брендах, которые специализируются на уличной одежде. На фотографиях мы видим, как Мэй развлекается на улице, вольяжно сидит в кинотеатре, а также ее можно заметить в необычных неоновых интерьерах.

Сама Мэй сказала, что этот опыт был для нее интересным, поэтому надеется, что после этой съемки модный мир обратит на нее внимание в качестве модели для уличной одежды.