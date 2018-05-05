Модные шторы для спальни: дизайн 2018 года

Главным и ключевым этапом оформления спальной комнаты считается выбор текстиля. Правильно оформить окно тоже искусство, ведь все декорирующие элементы должны сочетаться между собой и создать целостную картину. Шторы для спальни должны в первую очередь защищать комнату от солнечных лучей, но для многих людей главным критерием является их дизайн.

Модные тенденции не ограничивают в выборе штор для спальной комнаты, но предлагают варианты, на которые следует обратить внимание в 2018 году.

Ткани для современных штор

Кроме защиты от солнечных лучей, у штор в спальне есть и вспомогательная роль. Они являются неким цветовым акцентом, который может связать воедино отличающиеся друг от друга разные цветовые и фактурные решения.

При выборе шторных композиций следует обратить внимание на следующие характеристики:

плотность материала;

износостойкость;

какой именно это материал, его состав;

цветовое и фактурное оформление.

С помощью плотного материала можно сделать драпировки, которые долгое время будут сохранять свои эстетические свойства при правильном уходе.

Натуральные и синтетические ткани имеют наибольшую популярность, так как их можно стирать в стиральной машинке, выбрав щадящий режим.

Натуральный шелк, бархат, органза и велюр, так же будут актуальны, только для них будет нужна сухая чистка.

Популярны будут и варианты украшения спальни из хлопковых тканей с рисунком. У хлопкового материала бывает разная плотность и текстура.

Шторы из льна одни из самых известных вариантов оформления комнаты и это можно увидеть на фото. Они гармонично смотрятся в дизайне, имеют жесткую текстуру ткани и потому драпировка идеально держит свою форму.

Комбинации штор для спальни

Существует множество различных дизайнов штор в спальную комнату. Кроме однотонных гардин и портьеров, в моде будут и разноцветные их варианты. Их подбирают под общий стиль комнаты. Если в комнате преобладают однотонные оттенки, можно выбрать портьер с различными рисунками и узорами, которые будут привлекать к себе внимание и могут разбавить общий вид комнаты.

Выигрышным вариантом для любой спальни является микс. При выборе микса, следует обратить внимание на то, что, выбирая темные шторы, их оттенки должны сочетаться между собой, а используемый материал должен быть одинаковым.

Шик Ар-деко

Данный стиль характеризуется использованием различных декорирующих элементов. В нем преобладают богатство и роскошь. В данном стиле не ограничивается фактура и рисунок тканей. Можно найти варианты с геометрическими орнаментами и этническим мотивом.

Тяжелый плотный портьер, в основе которого бархат, шелк или атлас, декорированный драпировкой или золотистыми кистями, это и есть стиль Арт-деко.

В спальные комнаты, чаще всего, выбирают черно-белые или темные цветовые решения, которые украшены дорогими элементами декора.

«Простые» шторы

В дизайне 2018 года больше всего акцентируется внимание на простоте и практичности. Если хочется сделать комнату монохромной и ясной, следует выбирать шторы в одном цвете. В таком случае, шторы лучше выбирать белые или кремовые, которые придадут нотку мечтательности интерьеру.

Портьеры также необходимо выбирать однотонные и из плотных тканей, так как нельзя забывать и о практичности, ведь эта спальня.

Стиль Прованс

Стиль Прованс представляет собой нежность, выполненную в пастельных тонах. Двойные струящиеся шторы, которые могут окунуть в атмосферу южной французской провинции, придают ощущение комфорта и покоя. Портьер подбирается темного оттенка, из более плотного материала.

Для данного стиля используются натуральные ткани, присутствуют цветочные изображения и узоры, которые придают легкость общему интерьеру.

Классический стиль

Существует множество различных стилей для штор, но классика остается незаменимой во все времена. Классический текстиль будет идеально смотреться в большой спальной комнате, где есть панорамное окно. Обрамление из бархата, переливающееся на свету, может подчеркнуть элегантный стиль.

В классическом варианте не используются цветочные принты и узоры, большое внимание уделяется однотонным моделям в бежевом или коричневом оттенке.

Классические шторы для спальной комнаты имеют следующие новинки на 2018 год:

удлиненные и двойные занавески;

контрастная отделка по краю.

Удлиненные модели могут визуально вытянуть комнату, а отделка по краю станет необычным решением для классики.

Как выбрать шторы для спальни

Прежде чем идти покупать шторы, следует узнать, как же правильно их выбрать. Для этого необходимо придерживаться следующих советов:

Для начала необходимо понять для чего нужно шторы. Если вы хотите скрыть свою комнату от посторонних глаз, лучше выбирать модели из более плотных тканей, а если от защиты от солнечных лучей, то лучше выбирать римские или французские шторы.

Обязательно учитывать размер спальни. В просторной комнате лучше всего будут смотреться роскошные шторы, которые можно дополнить тюлем или ламбрекенами.

Выбор высоты. Для высоких спален можно выбрать самые различные варианты штор. Это могут однотонные варианты или же с различными изображениями, только если комната высокая, но узкая, лучше отдать предпочтение однотонным вариантам, чтобы они не сужали спальню.

Сочетание с другими элементами интерьера. Шторы гармонично смотрятся в комнате, если они сочетаются и с другими элементами дизайна.

Кроме перечисленных выше стилей, популярными будут скандинавский, японский и римский стиль, но в них дизайнеры отмечают некие рамки, а в 2018 году, от рамок нужно воздержаться. Потому можно отказаться от аскетичной простоты и отдать предпочтение более пышным и классическим интерьерам.