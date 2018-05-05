Новая жизнь квартиры c видом на канал Грибоедова

Этот интерьер вполне мог быть реализован в какой-нибудь европейской столице — например, в Париже. Много воздуха и нетипичная планировка, приглушенная цветовая палитра и натуральные материалы в отделке: дизайнеры создали эффектный интерьер, подруживший историю и современность.

Эта квартира с видом на канал Грибоедова расположена на последнем этаже доходного дома, построенного в начале 19 века. Здание выполнено в стиле эклектики, но неоднократно перестраивалось и достраивалось разными архитекторами.

Дизайнерам из студии INT2 architecture посчастливилось вдохнуть новую жизнь в старые стены и создать современный интерьер для новых владельцев. Заказчики постоянно проживают за границей и в северной столице бывают наездами.

В результате перепланировки получились комфортабельные апартаменты: здесь есть две отдельные спальни с ванными, общая кухня-гостиная, кабинет, прачечная и парная.

«Основная идея проекта — работа с пространством за счет цвета и текстур. Мы использовали глубокие насыщенные оттенки в окраске стен и потолков, сочетали разные фактуры дерева, цементную плитку и керамогранит», — рассказывают дизайнеры.

С помощью паркета из ореха они выделили зону кухни и прихожей. Для отделки острова, вытяжки и рабочей поверхности кухни выбрали рельефный искусственный камень. Со стороны прихожей в стене спрятан проход в прачечную: дверь-невидимка с коробом Chameleon обшита паркетом — так сохраняется единая плоскость стены портала. Дровяной камин в гостиной был изготовлен на заказ в Италии и обшит березовой фанерой на месте.

В одной из спален разделение пространства на зоны построено за счет портала из фанеры. Он отделяет зону вдоль окон (столик для завтраков, тренажеры) от спальни, одновременно впуская естественный свет в помещение.

Ванные комнаты линейно разделены на «мокрую» зону (портал из двухцветного керамогранита) и «сухую» зону (окраска). Гостевой санузел построен по такому же принципу: парная-душевая отделана мрамором, остальное пространство — березовой фанерой.

Несмотря на большую площадь квартиры, систем хранения немного. Кухню отделили от входа двусторонними шкафами, которые идут не до потолка, — это позволяет естественному свету проникать в прихожую.

Со стороны входа в вертикальных шкафах разместили гардероб, со стороны кухни — встроили бытовую технику. Вдоль одной из стен в гостиной установили стеллаж для книг.

Цветовая палитра призвана скорректировать размеры помещений. Если в гостиной высокие потолки и обилие света — только на пользу, то в кабинете стены выкрасили в серо-синий цвет, а потолок — в светло-серый. Так пропорции помещения более комфортны для восприятия. Акцентом в спальне с эркером стал серо-зеленый потолок — он тоже скрадывает высоту комнаты.

Еще один акцент в этом интерьере — дизайнерская мебель. Здесь нет ярких вычурных моделей или эпатажных деталей. Вместо них — спокойная палитра, качественные материалы, проверенный временем дизайн. Декор минимальный: интерьер сам по себе получился самодостаточный.

Отделка: краска для стен и потолков, Dulux Bindo 3 и 7; цементная плитка, Mocais Del Sur; керамический гранит, Viva Ceramica; Окна и подоконники: Sokolka, дуб; Напольное покрытие: двухслойная паркетная доска, T&G, Coswick (французская елка, дуб, цвет «белый иней», на кухне — американский орех); Двери в комнаты: Jeld-Wen, массив сосны; Скрытая дверь: UNION с коробом Chameleon; Молдинги, плинтуса, наличники: Ultrawood;

Мебель: обеденные и барные стулья, Artisan Neva; обеденный стол, Artisan Jugo; диван, Bolia Madison (отделка: Dawn — Petrol); кресло, Finn Juhl 45; кофейные столики, Zeitraum Plaisir 1 и 2; кухня, Giulia Novars; кровать, Selva Indigo, американский орех, текстильное изголовье; кровать, Pinca People A, отделка — Borgogna, текстильное изголовье; шкафы для одежды, The Idea с уникальным принтом; кресло в эркере, Artisan Neva; прикроватные столики, Artisan Bloop и LUC; комод под TV, Artisan Invito; столик с подносом, Zeitraum Plaisir 1 (дуб); столик для завтраков, Zeitraum Cena (американский орех); стулья с желтой обивкой, Artisan Neva; столики в кабинете, Mater Bowl table; стеллаж, винтаж, Avalon, 60-е гг, тик; диван и кресло, Borge Mogensen, отделка — черная кожа; полки в прачечной, Bolia Strap; мебель прачечной, Giulia Novars; Ковры: Bolia; Зеркала в ванных: Bolia Vora; Техника и сантехника: техника на кухне, Bosch и Ellica; камин в гостиной на заказ, Grilli Caminetti, отделка — березовая фанера; биокамин в кабинете, DP Design Elegante; смесители и душевые стойки — Daniel; Санфаянс: ванные, Clou Inbe; унитазы, Roca; раковины, Nero Ceramica (в ванных); Clou (в парной); душевые трапы, Viega; Кухонные мойки: Bianco; Радиаторы: Instal Projekt;

Освещение: у дивана, Lightyears Orient Pendant P2, медь; на полу, Brokis Muffin; над столом, Flos 265; над стеллажом, Örsjö Belysning Star 6 Wall Lamp, медь; над баром, в ванных и эркерах, Bolia Vetro; встроенная подсветка, Centrsvet, SLV; в кабинете, Örsjö Belysning Kvist Pendant Light, медь; напольные и настольные лампы, Northern Lighting Birdy; в спальне #1, HouseDoctor Molecular, Note Table Lamp; в спальне #2 — Serge Moulle.