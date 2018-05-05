Интересные дизайн-решения из лучших проектов 2017 года

Недавно мы подвели итоги 2017 года — и представили вам 17 лучших проектов. А теперь рассказываем о классных дизайн-хаках, которые использовали профи, оформляя эти интерьеры.

Номинация: лучший интерьер

Без шкафа в прихожей не обойтись — но можно «растворить» его в интерьере. Наталья Комова сделала это при помощи зеркальных фасадов.

Номинация: лучший 3D-проект

Краска — один из наиболее бюджетных вариантов отделки. Но если использовать сложные, глубокие, припыленные оттенки, интерьер сразу становится роскошным.

Номинация: интерьер с историей

Если собираетесь делать перепланировку, присмотритесь к не совсем стандартному варианту — анфиладе и дверям с расстекловкой, как поступил архитектор Павел Железнов в своей квартире.

Номинация: герой INMYROOM

Выбирайте нейтральные цвета для отделки и разбавьте их яркими аксессуарами, которые легко заменить.

Номинация: лучший проект малогабаритной квартиры до 40 кв. м Чем больше глянцевых поверхностей — тем светлее интерьер. Белый наливной пол — отличная идея!

Номинация: дизайн маленькой квартиры в стиле лофт

Иногда имеет смысл отказаться от дорогих материалов в пользу качественной имитации. Например, Марина Саркисян решила заменить старинный кирпич гипсовой плиткой.

Номинация: лучший дизайн студии

В этом проекте дизайнер сделала ставку на открытую планировку и практичный керамогранит под дерево в качестве напольного покрытия — идеально для любителей принимать гостей.

Номинация: лучший дизайн маленькой двушки

Просто поклейте красивые обои — для спальни подойдет нежный растительный принт и спокойные оттенки.

Номинация: лучший 3D-проект двухкомнатной квартиры

Живопись и дизайнерские светильники — этого достаточно, чтобы сделать интерьер интереснее, не перегрузив и не нарушив общую стилистику.

Номинация: лучший интерьер квартиры площадью от 80 кв. м В некоторых случаях вместо стандартной планировки лучше использовать кухонный остров. Например, в этом проекте благодаря ему получилось организовать функциональную рабочую зону с мойкой, развернув ее «лицом» к столовой.

Номинация: лучший 3D-проект, квартира площадью от 80 кв. м В этом проекте квартиру пересекали два ригеля. Один из них удалось обыграть, устроив под ним зоны отдыха, — потолок опустился до 2,45 м, но так как здесь предполагается проводить время большей частью в горизонтальном положении, высокий потолок не нужен.

Номинация: лучший проект с перепланировкой

Визуально расширить пространство помогут оптические иллюзии. Например, в проекте Маши Кунякиной зеркало создает ощущение еще одного дверного проема.

Номинация: лучший дизайн квартиры в «сталинке»

Сохранить высоту потолков поможет внешняя проводка — к тому же она может стать интересным элементом декора.

Номинация: лучший проект в скандинавском стиле

Объедините кухню и гостиную, как сделала Екатерина Олейникова — сразу появится несколько дополнительных квадратов для большого обеденного стола.

Номинация: лучший дизайн квартиры у моря

В своей квартире в Геленджике Анна Муравина спрятала гардеробную необычным способом: вход в нее находится в одном из «шкафов» сбоку от изголовья кровати.

Номинация: лучший дизайн загородного дома

В проекте Жени Ждановой несущая металлическая основа по совместительству стала стеллажом для книг и частью композиции каминной зоны.

Номинация: лучший дизайн таунхауса

Винтажные предметы, так же, как и сделанные своими руками, придают интерьеру индивидуальность, делают его более «живым». Проявите немного фантазии — обеденный стол, например, вполне можно сделать самостоятельно из старых оконных рам!