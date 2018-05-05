Интересные дизайн-решения из лучших проектов 2017 года 

Недавно мы подвели итоги 2017 года — и представили вам 17 лучших проектов. А теперь рассказываем о классных дизайн-хаках, которые использовали профи, оформляя эти интерьеры.
Номинация: лучший интерьер
Без шкафа в прихожей не обойтись — но можно «растворить» его в интерьере. Наталья Комова сделала это при помощи зеркальных фасадов.
Номинация: лучший 3D-проект
Краска — один из наиболее бюджетных вариантов отделки. Но если использовать сложные, глубокие, припыленные оттенки, интерьер сразу становится роскошным.
Номинация: интерьер с историей
Если собираетесь делать перепланировку, присмотритесь к не совсем стандартному варианту — анфиладе и дверям с расстекловкой, как поступил архитектор Павел Железнов в своей квартире.
Номинация: герой INMYROOM
Выбирайте нейтральные цвета для отделки и разбавьте их яркими аксессуарами, которые легко заменить.
Номинация: лучший проект малогабаритной квартиры до 40 кв. м Чем больше глянцевых поверхностей — тем светлее интерьер. Белый наливной пол — отличная идея!
Номинация: дизайн маленькой квартиры в стиле лофт
Иногда имеет смысл отказаться от дорогих материалов в пользу качественной имитации. Например, Марина Саркисян решила заменить старинный кирпич гипсовой плиткой.
Номинация: лучший дизайн студии
В этом проекте дизайнер сделала ставку на открытую планировку и практичный керамогранит под дерево в качестве напольного покрытия — идеально для любителей принимать гостей.
Номинация: лучший дизайн маленькой двушки
Просто поклейте красивые обои — для спальни подойдет нежный растительный принт и спокойные оттенки.
Номинация: лучший 3D-проект двухкомнатной квартиры
Живопись и дизайнерские светильники — этого достаточно, чтобы сделать интерьер интереснее, не перегрузив и не нарушив общую стилистику.
Номинация: лучший интерьер квартиры площадью от 80 кв. м В некоторых случаях вместо стандартной планировки лучше использовать кухонный остров. Например, в этом проекте благодаря ему получилось организовать функциональную рабочую зону с мойкой, развернув ее «лицом» к столовой.
Номинация: лучший 3D-проект, квартира площадью от 80 кв. м В этом проекте квартиру пересекали два ригеля. Один из них удалось обыграть, устроив под ним зоны отдыха, — потолок опустился до 2,45 м, но так как здесь предполагается проводить время большей частью в горизонтальном положении, высокий потолок не нужен.
Номинация: лучший проект с перепланировкой
Визуально расширить пространство помогут оптические иллюзии. Например, в проекте Маши Кунякиной зеркало создает ощущение еще одного дверного проема.
Номинация: лучший дизайн квартиры в «сталинке»
Сохранить высоту потолков поможет внешняя проводка — к тому же она может стать интересным элементом декора.
Номинация: лучший проект в скандинавском стиле
Объедините кухню и гостиную, как сделала Екатерина Олейникова — сразу появится несколько дополнительных квадратов для большого обеденного стола.
Номинация: лучший дизайн квартиры у моря
В своей квартире в Геленджике Анна Муравина спрятала гардеробную необычным способом: вход в нее находится в одном из «шкафов» сбоку от изголовья кровати.
Номинация: лучший дизайн загородного дома
В проекте Жени Ждановой несущая металлическая основа по совместительству стала стеллажом для книг и частью композиции каминной зоны.
Номинация: лучший дизайн таунхауса
Винтажные предметы, так же, как и сделанные своими руками, придают интерьеру индивидуальность, делают его более «живым». Проявите немного фантазии — обеденный стол, например, вполне можно сделать самостоятельно из старых оконных рам!