Терраса на даче: как красиво оформить, что купить

Скоро летний сезон, и сейчас самое время обновить дачный дом и участок. Вместе с дизайнером Анной Козловой рассказываем, как легко оформить террасу в уютном стиле рустик.

Для создания места отдыха не нужно много времени и инвестиций. Стиль рустик — это натуральные материалы, живые растения и простота в обстановке. И не важно, оформляете вы веранду в загородном доме, небольшое патио на даче или даже балкон-террасу в городской квартире. Главное — правильно подобрать мебель, декор для уюта и яркие акценты.

В оформлении патио с обложки мне нравится деревянная мебель, обилие текстиля и цветовые акценты.

Любой дизайн всегда начинается с понимания атмосферы, которой мы хотим добиться. Чтобы ее прочувствовать, определиться с материалами и цветовой гаммой, я использую мудборд — «доску настроения».

В нашем случае сама природа диктует материалы и фактуры для проекта. Я выбираю дерево для отделки пола и мебели, плюс текстиль природных тонов для акцента. Фишка моего проекта — предметы декора бирюзовых оттенков и пышные цветы в красочных горшках. А для оформления фона подойдут живые растения.

Найти строительные материалы, садовую мебель и растения можно в одном месте и по хорошим ценам — в магазине «Леруа Мерлен». Итак, что нам понадобится?

Террасная доска из лиственницы: 20 квадратных метров 20 Х 1 105 = 22 100 ₽

Масло для террас: 1 шт. 1018 ₽

Стол складной: 1 шт. 5 224 ₽

Стулья складные: 4 шт. 1 664 Х 4 = 6 656 ₽

Зонт дачный: 1 шт. 2 244 ₽

Ковровое покрытие: 3 квадратных метра 308 ₽

Фонарь: 2 штуки 523 Х 2 = 1 046 ₽

Пледы: 3 штуки 1 073 Х 3 = 3 219 ₽

Декоративные подушки: 4 штуки (2 бирюзовых и 2 бежевых) 2 Х 255 + 2 Х 228 = 966 ₽

Растения: 3 шт. (2 рассады гортензии и лимон) 2 Х 212 + 1 554 = 1 978 ₽

Цветочный горшок: 2 шт. (желтый и синий) 998 + 214 = 1 212 ₽

ИТОГО: 45 971 ₽

Добавьте немного декора, сделанного своими руками. Это совсем не сложно, и у вас будет возможность отвлечься от домашних дел и провести несколько часов в творческой медитации.

Расставляем стулья вокруг стола и размещаем их под зонтом, чтобы в зоне отдыха была возможность спрятаться от солнца и дождя. Рядом лучше установить кушетку или садовую скамейку и кресла. Кстати, вы можете по-разному использовать ковер, располагая его по центру столика, или поставить мебель так, чтобы она на две трети закрывала ковер. Это визуально увеличит пространство террасы и добавит уюта.

Теперь настало время кинуть на кресла несколько пледов пастельных оттенков, включить лампу и окружить себя растениями. Со временем можно добавить подвесные фонарики, подушки для стульев и кресло-гамак. С такой мебелью и декором легко делать перестановку и добавлять детали по настроению. Кстати, растений тоже много не бывает — террасу можно превратить в цветочную оранжерею.

И помните — правил не существует!

На фото: террасная доска из лиственницы; стол складной Naterial Portoстулья складные «Порто»; зонт дачный бежевый; ковровое покрытие «Сиена 111»; настольная лампа светодиодная «Globo»; плед вязаный (салатовый, желтый, экрю); декоративные подушки (бирюзовая, бежевая); рассада Гортензия Букет Роуз; горшок цветочный «Орфей»; тазик металлический. Все — «Леруа Мерлен».

* Цены на товары, указанные в статье в разделе «Планирование бюджета», действительны на момент публикации. Эта статья не является офертой. Актуальная информация о цене и наличии товара представлена на сайте www.leroymerlin.ru.