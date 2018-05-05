Как выбрать диван: советы Нади Зотовой

В своем блоге Надя Зотова поделилась простыми советами по выбору идеального дивана — в зависимости от ваших целей и предпочтений.

Если вы хотите, приходя домой, «падать» на диван и, уютно устроившись, проводить на нем весь оставшийся вечер, выбирайте модель по глубине. Стандартная глубина такого дивана от 80 см.

Для дружеских бесед за настольными играми или чаем подойдет менее объемный диван. Его вы можете соединить с несколькими стульями и пуфом для создания зоны, где люди могут расположиться друг напротив друга, а не бок о бок (как на большом диване).

Я часто сталкиваюсь с тем, что заказчики просят «встроить» раскладной механизм в нераскладные модели — а нужен он им для того, чтобы была возможность принять в гости бабушку, которая приезжает раз в год. Мне кажется, это недостаточно весомая причина, чтобы жертвовать красотой дома (ведь модельный ряд диванов-кроватей довольно ограничен). Рекомендую диван с глубиной 90—95 см — такой легко превращается в спальное место, стоит только убрать подушки.

И тут у меня есть необычное решение. Купите питомцу специальные силиконовые накладки на когти, таким образом вы защитите мебель, не жертвуя ее эстетикой, — и сможете выбрать ту ткань, которая нравится.

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