Алиса в Стране чудес, Гарри Поттер и другие: 5 идей оформить детскую по мотивам любимых сюжетов

Как воплотить тематический интерьер в жизнь, мы узнали у профессиональных дизайнеров, исполнителей онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com.

«Алиса в Стране чудес»

В этой сказке Льюиса Кэрролла так много идей для создания дизайн-проекта детской, что в какой-то момент от некоторых придется отказаться. Обилие деталей и яркость цветов может негативно повлиять на эмоциональное состояние ребенка. Чтобы он мог полноценно отдыхать в своей комнате и не перевозбуждаться, не переусердствуйте с деталями.

«Для детской в стиле «Алисы в Стране чудес» лучше выбрать какой-то один лейтмотив, например, шахматы или чаепитие у Мартовского Зайца.

Можно использовать контрасты. В сказке предметы постоянно становились то маленькими, то большими. Этот прием можно задействовать в интерьере, поставив стулья разного размера», — советует дизайнер Рихард.

Для оформления стен можно использовать обои с крупными цветами или фотообои и постелить ковер, имитирующий зеленую траву. Если использовать тему с Червонной Королевой, то на пол можно положить покрытие в шахматную клетку, а спинки кровати и стульев украсить коронами и сердцами.

Дизайнер Ольга советует добавить в интерьер предметы, напоминающие о Стране чудес и Зазеркалье:

«Это могут быть люстра с чашками, люстра-шляпа или светильник-кролик, необычные часы или зеркало.

Локально можно использовать росписи с изображением героев сказки, например, на двери. А в шкафу спрятать улыбку Чеширского Кота».

«Русалочка»

Красноволосая Ариэль живет в удивительном подводном мире, но мечтает о земном принце. Бессмертная диснеевская классика может понравиться и вашему ребенку. Морской интерьер в детской у дизайнеров заказывают довольно часто, а вот комната «на дне океана» — совсем другое дело. Самое сложное — передать подводную атмосферу.

«Ее можно создать, используя морские цвета и особый текстиль.

На одной из стен, например, сделать градиент из зеленых и синих оттенков»,

— комментирует Ольга.

Стоит также подумать над нестандартным освещением — пустить светодиодную подсветку по периметру потолка, которая могла бы менять цвет.

Комнату маленькой Русалочки обязательно должны наполнять тематические детали. Используйте подушки в форме морских звезд или покрытые пайетками, напоминающими рыбью чешую.

Повесьте зеркало или фотографии в рамках, украшенных ракушками. Вместо обычного покрывала купите плед в виде хвоста русалки. Цветы на подоконнике можно поставить в ракушки-кашпо.

Отлично дополнит подводную обстановку аквариум с настоящими рыбами.

«Тайна Коко»

Этот относительно новый мультфильм уже успел понравиться многим. В том числе американским киноакадемикам, которые вручили «Тайне Коко» «Оскар» за лучший анимационный фильм 2018 года.

События картины разворачиваются в Мексике накануне Дня всех мертвых, празднование которого всегда проходит очень красочно и весело. Главный герой, мальчик Мигель , оказывается по ту сторону праздника, в стране мертвых, чтобы выяснить, почему его так тянет к музыке.

Главный секрет создания интерьера в духе «Тайны Коко» — придать комнате этнический характер.

«Мексиканские цвета очень яркие. Теплые оттенки сочетаются с насыщенными терракотовыми. Кроме того, мексиканцы любят орнаменты, а значит можно задуматься о росписи стен», — советует Ольга.

Стены в детской можно покрасить, на пол положить ламинат под натуральную доску, а сверху постелить простой ковер с интересным орнаментом.

Мебель лучше выбирать винтажную, из темного дерева с цветными вставками.

Лейтмотив мультфильма — мексиканский праздник, поэтому в таком интерьере будут уместны разноцветные флажки и гирлянды из лампочек, пиньята вместо люстры или плафон в виде сомбреро.

Добавьте в декор кактусы и текстиль с этническим рисунком.

А главную «волшебную палочку» мультфильма — белую гитару (укулеле) — повесьте на самое видное место.

«Как приручить дракона»

Действие этого мультфильма разворачивается на острове викингов, которые всю жизнь боролись с драконами. И только одному мальчику не хочется продолжать эту войну, он решает приручить этих существ.

Интерьер такой детской должен быть достаточно сдержанным, скандинавским, с использованием натуральных материалов или их имитацией.

Главный герой мультфильма жил среди камней и лесов. Это стоит учесть — и выложить одну стену камнем или поклеить обои с орнаментом под дерево.

Так как викинги были охотниками, на пол можно положить шкуру, а на стены повесить картонные изображения диких животных.

Мебель стоит выбирать аскетичную.

Но самым главным элементом такого интерьера, конечно, будет дракон.

«Его можно разместить на стене или потолке. Драконом может стать сама кровать, если сделать ее под заказ. Вышить дракона из мультфильма можно на пледе или шторах», — советует Рихард.

Гарри Поттер живет в старом английском замке, наполненном магией и волшебством. Это и должно лечь в основу оформления детской.

«Чтобы передать атмосферу замка, можно сделать скругленные своды, использовать кирпичную кладку на стенах, например, сделав из нее полки», — рекомендует Рихард.

Библиотека Хогвартса играет не последнюю роль в сказке, поэтому одну из стен можно полностью заставить книгами или поклеить на нее обои, имитирующие книжные полки.

Чтобы придать интерьеру мистический налет, стоит использовать приглушенный свет. Дизайнер Ольга советует проработать сразу несколько сценариев освещения, чтобы можно было сделать акцент на различных деталях или менять его в зависимости от настроения. В качестве ночника отлично подойдет лампа-сова, напоминающая о Букле.

Мебель для такой детской лучше выбирать в английском стиле, в темных тонах.

«Лучше выбрать простую недорогую мебель, так как она податлива для декорирования. Например, ее можно покрасить, состарить, расписать или украсить декоративными элементами», — говорит Рихард.

В качестве тематических элементов декора стоит использовать бархатный текстиль в темных тонах, вымпелы с геральдикой, вокзальные часы.

Отсылкой к фильму станет и фальш-камин на одной из стен.

Чтобы создать интерьер детской в стилистике любимого фильма, вовсе не обязательно копировать все точь-в-точь, покадрово изучая киноленту. Важно передать общую атмосферу и дополнить ее тематическими элементами в декоре.

Какие-то вещи вы сможете сделать своими руками, другие поможет продумать дизайнер интерьера, если обратиться к нему за помощью. Но не забывайте, что это комната вашего ребенка, поэтому при ее оформлении обязательно учитывайте его мнение.

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