Необычные и безумно красивые ванные комнаты: 25 идей на любой вкус 

Мы очень любим красивые ванные комнаты. Те, из которых не хочется выходить. Сегодня мы собрали самые, на наш взгляд, выдающиеся проекты, которыми хочется любоваться.
Идеи дизайна ванной комнаты
Пол с насыпной галькой. Круто, да?
С такой раковиной любая ванная станет особенной. Главное — правильно подобрать освещение, чтобы её красота стала очевидной. Ну и мыть часто тоже придётся.
А вот здесь нас зацепили простые, но при этом как будто несовместимые приёмы — тёмно-синяя акцентная стена, белый мрамор и деревянные фасады для навесной тумбы под раковиной.
Да-да, это круто и невозможно, но что, если когда-нибудь у вас будет тот самый «домик у моря»… Когда-нибудь.
Нам кажется, что это лучший вариант фитостены с подсветкой.
Здесь всё просто на первый взгляд, но обратите внимание, насколько разные и, казалось бы, несовместимые материалы использованы.
Нежная, пудровая, предельно функциональная ванная комната для женщины, которая точно знает, чего хочет, и редко идёт на компромиссы в ущерб себе. Ну, нам так показалось.
Совершенно гениальный вариант для туалета на даче. Сюда можно смело пристроить всю старую мебель, которую вы оставили «на память» и не могли понять, куда деть.
Первое, что видишь, это очень крутые стены. И зеркало. И раковина. И подсветка к месту.
Для любителей натурального камня и кирпичей. Медь тут, кстати, очень в тему.
Дизайн маленькой ванной комнаты
Экодизайн во всей красе. Всё к месту и всё в деле. И да, уборка и уход будут занимать какое-то время.
Гладко, ровно и красиво. А ещё архитектурно, необычно и очень стильно.
У вашей ванной тоже может быть богатый внутренний мир. Как у этой, например.
Крутейший выбор отделки стен. Ну и постер за стеклом великолепен.
Ещё один вариант, демонстрирующий абсолютный вкус хозяина.
Клетка и насыщенный зелёный — лучшие друзья. Ещё одно крутое решение — плитка, повёрнутая на 45 градусов.
Здесь всё крутится вокруг зеркала. Кстати, это довольно частое развитие событий, когда один предмет рождает целый интерьер.
И снова интересный выбор плитки и светильники, которые на равных борются с ней за внимание.
Современный дизайн ванной
Хотите молча сообщить миру о своей жизненной позиции? Начните со своих гостей.
Золото — спорный материал для интерьера, и любят его далеко не все, однако состаренная позолота и мрамор — просто идеальный дуэт.
На полу в душевой кабине — монеты. Думается нам, что это двадцатипятицентовики.
Очень крутое сочетание мрамора и бетона. Немного напоминает фантазии режиссёров прошлого о метро времён победившего стимпанка.
Очень женственно, при этом зрело и харизматично.
Узенький и маленький, при этом яркий и необычный санузел. И да, в нём есть окно.
Те, кто любят лофты, поймут.
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