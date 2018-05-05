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Джон Красински и Эмили Блант продали дом в Бруклине за $6,6 млн
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Джон Красински и Эмили Блант продали дом в Бруклине за $6,6 млн 

Prian.ru 30 минут назад
Фото: Prian.ru
Сделку заключили через несколько дней после того, как журнал Time обнародовал свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей в 2018 году и охарактеризовал мистера Красински как талантливого режиссера. Супруги купили бруклинский дом за $6 млн в 2015 году и провели масштабную реставрацию, сообщает Mansion Global.
Таунхаус площадью 480 кв.м имеет четыре этажа, семь спален и шикарный вид из окна на залив. В доме сохранились аутентичные детали, включая молдинги и деревянные изделия, украшенные витражами, а также дровяные камины. Также звездная пара обновила кухню, укомплектовав ее профессиональной техникой и мебелью на заказ, и добавила несколько удобств в виде полов с подогревом и автоматизированных штор.
На территории дома также есть огороженный кедром сад и патио с несколькими фонарями.
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Женский форум
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