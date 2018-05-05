25 стеклянных перегородок: удобно, функционально, здорово

Стеклянные перегородки способны творить чудеса, но перед установкой стоит позаботиться о безопасности. Например, заказать перегородки из закалённого или безопасного стекла. Ещё один вариант — установить перегородки с перекрестьями.

Стеклянная перегородка

При желании и возможностях в качестве перегородки можно установить «умное стекло» (smart window), которое при необходимости будет мутнеть.

Ванная в одном пространстве со спальней — очень эффектное решение, но для некоторых зон всё же лучше сохранить приватность.

Стеклянные перегородки всё же прозрачны, и потому, если за ними вы планируете прятать спальную зону, мы рекомендуем подумать о дополнительных элементах приватности.

Никто и ничто не может помешать вам превратить спальную зону в главный акцент гостиной.

Дерево и стекло всегда великолепно сочетаются.

Ручка на раздвижной стеклянной двери — это не только функциональный инструмент, но и элемент безопасности.

Рабочий «аквариум» в доме, где даже самые занятые домочадцы не хотят чувствовать себя оторванными от семьи.

Декоративная стеклянная перегородка

Чёрные рамы для стёкол в данном случае не только безопасное, но и очень стильное решение.

Обратите внимание, как здорово сочетаются перекрестья стеклянной перегородки с остальным декором.

Интерьер в трёх цветах. Без перегородки всё было бы слишком просто.

Такие сдвижные двери называются амбарными, эту технологию вполне можно применить и для обычных стеклянных перегородок.

Ещё один вариант отделения спальной зоны. Согласитесь, если обшить её гипсокартоном, ощущение воздуха и света моментально пропадёт.

Психологи не рекомендуют организовывать кабинет в непосредственной близости от спальной зоны, это может нарушить сон. Если вы не видите рабочее место лёжа на кровати, значит, всё правильно.

И снова стеклянная перегородка спасает спальную зону от тьмы. Через стекло даже естественный свет из окон гостиной проникает практически беспрепятственно.

Стеклянная перегородка актуальна не только в случае совмещённой спальни и гостиной, но и просто в большой спальне, где хозяева хотят организовать несколько спальных зон.

Сдвижные стеклянные перегородки в маленьких пространствах, где для обычных дверей слишком тесно, — прекрасное и очень стильное решение.

Зонирующая стеклянная перегородка

Не любите чёрный? Вот отличный пример белых стеклянных перегородок.

В вашей квартире есть только одна комната, и та похожа на вагон? Держите гениальную идею.

Если не хочется вешать шторы, застеклить можно только верхнюю часть перегородки.

А вот здесь вопросы приватности никого не беспокоят. Кстати, это отличный стимул поддерживать порядок.

Ещё один кабинет с прозрачной, но вполне реальной перегородкой, разделяющей зону работы и отдыха.

Спальня на мансардном этаже сама по себе прекрасна, но с такой перегородкой она превращается в мечту.

Отличный вариант для загородного дома — разделить гостиную для фанатов кино и любителей тихого чтения.

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