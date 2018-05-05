Подмосковная баня в стиле шале

Разве кто-то откажется от деревянного домика вдали от шумного города? Уют, баня и прекрасные пейзажи вокруг… Герои сегодняшней статьи пошли дальше и воплотили мечту о доме отдыха, обустроив целый комплекс, центром которого стала баня. Об оформлении дома в стиле альпийского шале расскажет автор проекта, дизайнер Екатерина Корнилова

Екатерина Корнилова, дизайнер интерьеров

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Окончила Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств по специальности «дизайн архитектурной среды». Участник интерьерных выставок, консультаций дизайнеров, организованных порталом Roomble.

Специализируется на дизайне интерьеров квартир и загородных домов в классическом и современном стиле.

«В интерьерах, которые я создаю, всегда дружат красота и функциональность, роскошь и уют. Я делаю интерьеры под ключ — от проекта до их щепетильного воплощения в реальность, вплоть до тапочек в прихожей. Мои заказчики избавлены от стрессов и головной боли по поводу ремонта. Решение всех задач, связанных с этим, они делегируют мне».

В 2012 году Екатерина открыла вместе с единомышленниками студию дизайна SDEK Interiors для более эффективного воплощения дизайнерских проектов.

http://www.sdek.pro Проекты ВСЕ Дизайн загородного дома площадью 200 кв. м в стиле прованс. «Яркие краски» Дизайн таунхауса в стиле прованс площадью 200кв.м. «Блики Капучино»

— Заказчики решили построить большой дом для отдыха с сауной и купелью на своём большом и очень зелёном участке недалеко от Москвы. После возведения стен по рекомендации своих друзей обратились ко мне — для проектирования внутреннего пространства и интерьера. Единственное пожелание было — красивый и уютный интерьер, наполненный индивидуальностью и красотой.

Так как заказчики много путешествуют и очень любят кататься на горных лыжах, я предложила сделать дом в стиле шале. Эта концепция с радостью была принята, при этом её очень важно было воплотить с минимальным участием заказчиков и в ограниченный срок, всего лишь за полгода. Задача была выполнена, весь процесс, от проектирования до комплектации, занял всего шесть месяцев.

Особенности планировки и дизайнерские решения

Планировочное решение предлагало в доме четыре зоны:

прихожая и раздевалка с санузлом;

гостиная с камином;

спа-зона с сауной и купелью;

кухня с мангалом и тандыром.

При проектировании помещений большую часть площади надо было отвести под комнату отдыха — гостиную с пятиметровым потолком и двухскатной крышей. Чтобы подчеркнуть высоту потолка и стилизацию шале, установлены балки коричневого цвета.

В гостиной много света благодаря панорамным окнам с двойной дверью на улицу. Для регулирования солнечного освещения на окнах расположены портьеры и римские шторы на электрокарнизах, управляемые с помощью пульта. Для освещения в тёмное время суток используется люстра с имитацией рогов, бильярдный светильник и накладные цилиндрические светодиодные светильники, расположенные по всей плоскости потолка.

Помещение поделено на две зоны: для отдыха и для игры.

Главным акцентом зоны отдыха стал камин с порталом из цельного гранита и корпусом из закалённого стекла. Напротив камина расположен большой угловой диван и два стола-трансформера, которые из журнальных превращаются в столовые. В зоне игры расположен 11-футовый бильярд.

Стены в этом помещении отделаны массивной доской из дуба натурального цвета. Пол — дубовая доска тёмно-коричневого цвета с белой патиной и брашировкой, для акцента на структуре дерева.

Для создания расслабляющей атмосферы и воссоздания обстановки домов на снежных склонах была выбрана максимально спокойная и комфортная цветовая палитра: естественные оттенки дерева с мягкими цветовыми оттенками без ярких контрастов.

Для этого мебель (шкафы, гардероб, столы, комод в гостиной) выполнена из дерева по авторским эскизам, в мастерской hard massive, в течение двух месяцев, с использованием массива дуба и шпона дуба. Для напольного покрытия требовался экологичный и приятный на ощупь материал, устойчивый к перепаду температур (везде смонтирован водяной тёплый пол). Поэтому выбраны керамогранит и инженерная доска, которую клеили к бетонному основанию с помощью специального клея.

Купель облицована искусственным камнем hanex, работы по установке которого ювелирно выполнены компанией «ДеАрт». На дне купели выложено мозаичное панно «Цветок жизни» в сине-фиолетовом цвете.

Заказчики категорически не хотели делать металлическую лестницу в купели. Поэтому я предложила им нестандартное решение: выполнить лестницу и стены из искусственного камня чёрного цвета с перфорацией от скольжения. На ощупь он гораздо более тёплый, чем металл, плюс за счёт цвета купель визуально кажется значительно больше.

Проект был сделан на одном дыхании, все участники с полуслова понимали свою задачу и быстро выполняли её под моим руководством. За короткий период удалось создать уютный, расслабляющий интерьер, где заказчики могут приятно проводить время с друзьями. Получившееся пространство комфортно для отдыха, вне зависимости от вкусовых предпочтений гостей.

В проекте использованы:

подвесные светильники в прихожей, бра в санузле — Eichholtz;

люстра с рогами в гостиной — Dialma Braun;

потолочные споты на кухне — artelamp;

диван — mobel & zeit;

аксессуары — Crate & Barrel, Zara home.

Текстильное оформление — римские шторы и подушки исполнены на собственном производстве студии SDEK interiors.

Мебель из дерева по эскизам сделана в мастерской Hard massive. Искусственный камень для купели — hanex, установка «ДеАрт». 3д-панно — Сергей Бычков

Бюджет ремонта: 10 млн рублей.

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