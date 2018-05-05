8 оригинальных советов о том, как не превратить ремонт в сумасшедший дом

Дизайнер Диана Балашова знакома с темой ремонта не понаслышке. И как человек «в теме», она знает множество курьёзных, сложных и даже довольно опасных ситуаций, которые возникают в процессе оформления дома мечты. Недавно Диана запостила найденный в Facebook «список Мёрфи», касающийся темы ремонта. Мы решили разобраться, что имел в виду составитель списка.

1) Если что-то может поцарапаться — оно поцарапается

Простое, но меткое философское наблюдение: будьте всегда начеку. Буквально: забыли подстелить под шкаф на кухне, начали двигать его — и вот на новеньком ламинате уже есть глубокие царапины, которые обязательно испортят внешний вид дома, а заодно и ваше настроение.

2) Вероятность нахождения детали обратно пропорциональна её важности для завершения сборки

У кого-то наверняка бывало такое: собираешь шикарный шкаф, который идеально впишется в интерьер, а потом теряется какой-то важный винт. И всё: шкаф стоит перекособоченный, настроение испорчено, а сделать в ближайшее время ничего не удастся, ведь этот винт штучный, на поиски такого же нужно время… Поэтому в процессе сборки любого изделия держите детали в одном месте и не упускайте их из виду. Ремонт — это «Бермудский треугольник», в котором можно потерять важные вещи, а с ними и нервы.

3) Прямых углов не бывает. Ровных стен не бывает тоже. Если вдруг вы нашли прямой угол в комнате и ровную стену, значит что-то не так с полами…

Не столько замечание, сколько совет: проверяйте дважды, даже если вы на сто процентов уверены в том, что всё получилось, всё правильно, и везде «ровные стены». Вроде бы банально, но по делу: когда кажется, что вся работа уже сделана и всё идеально, есть риск расслабиться и что-то упустить. Посмотрите ещё раз: вдруг отходит какая-нибудь панель или где-то пошла трещина, которая будет разрастаться, пока вы её не увидите?

4) Сантехник и электрик асинхронны, это два состояния материи, и они никогда не появляются одновременно

Так можно сказать вообще про любого специалиста: будьте готовы к тому, что команда во главе с дизайнером и рабочими будут ждать фрезеровщика, являющегося единственным обладателем необходимого сверла. Ремонт может затянуться, и это нормально — никогда и ничто не идёт строго по плану. Главное — сохранять хладнокровие и выдержку.

5) У сантехников-мужчин бывают критические дни. Проходят они болезненнее и длятся дольше, чем у женщин

Мораль проста: не лезь к рабочему в то время, когда он занят делом. Если вам кажется, что вы знаете, как лучше распилить вот эту доску, и вы хотите что-то посоветовать суровому мужчине с пилой — лучше не надо. Даже если вы хозяин квартиры и заказчик. В конце концов, вы банально можете отвлечь человека и он сделает что-нибудь не то. И от осознания, что ошибку ему придётся возмещать из собственного кармана, он может расстроиться.

6) В целом электрики работают аккуратнее сантехников, так как электриков реже било током

Нет, это не попытка обидеть представителей одной профессии, возвысив других, это всего лишь обозначает, что опытный рабочий ценится больше и работает лучше, чем молодой выпускник строительного вуза. Поэтому формируя команду для ремонта, выбирайте работников внимательно и не доверяйте тем, у кого есть лишь теоретический опыт.

7) Рабочий, проводивший за фальшпотолком вентиляционные короба, может быть уволен три месяца назад, и никто не знает, где там его воздуховоды

Вам необязательно понимать, что значат все эти слова — достаточно одного: не экономьте на специалистах и не пытайтесь заменить одного другим. Не доверяйте класть паркет универсальному лишь на словах мастеру и не пытайтесь брать в руки шуруповёрт, если не знаете разницы между шурупом и винтом.

8) Если на стройку был выдан чертёж с усилением стены, то оно всё равно не будет сделано. Если оно будет сделано, то не в том месте

Это своего рода предостережение: всегда следите за ходом работы и контролируйте процесс. Будет очень обидно после сделанного ремонта и ухода рабочих обнаружить, что пол забыли утеплить — просто потому что материалы для этого не были вовремя закуплены.

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