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На Мальдивах строят первую в мире подводную виллу
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На Мальдивах строят первую в мире подводную виллу 

TechCult 58 минут назад
Фото: TechCult
Дизайнеры и архитекторы всего мира сегодня смотрят под воду — передовые технологии позволяют им воплотить в жизнь сказочные проекты, которые были невозможны еще в прошлом веке. Одной из таких конструкций станет полупогруженный гостиничный комплекс «Мурака» («Коралл»), который спроектировал Ахмед Салем и строит новозеландская компания MJ Murphy Ltd. Место размещения — курорт Conrad Maldives Rangali Island. Мурака спроектирован как большое двухэтажное сооружение, нижняя половина которого на 5 метров уходит вглубь моря. Здесь разместится номер класса люкс: спальня с огромной кроватью, ванная и гостиная в помещении с огромным изогнутым акриловым окном-стеной, которое дает обзор на 180 градусов на подводный мир. Переход на верхний этаж — по винтовой лестнице, в здании используется минимум механизмов и технологий.
Сверху найдется еще пара спален, кухня и столовая, открытая терраса, бассейн, хозяйственные помещения, комнаты персонала и охраны. Ключевой нюанс проекта — аскетизм в оформлении интерьера, минимум предметов и элементов декора. Этот гостиничный комплекс, в противовес остальным, должен создавать атмосферу покоя и глубокой релаксации. Позволить клиентам отеля ускользнуть от суеты мира на океанские просторы.
Максимальное количество постояльцев в Мураке — 9 человек. Ожидается, что основные конструкции виллы будут готовы к ноябрю текущего года, а гостей она сможет принимать, уже начиная со следующего. О стоимости номеров ничего неизвестно, однако в других, типовых отелях курорта, она составляет от $855 за ночь, так что можно делать определенные выводы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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