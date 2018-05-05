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Артем Геллер: «Профессия дизайнер, в первую очередь, помогает людям жить удобно, а потом уже красиво»
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Артем Геллер: «Профессия дизайнер, в первую очередь, помогает людям жить удобно, а потом уже красиво» 

Волга Ньюс 2 часа назад
В рамках события работает шесть секций: дизайн в контексте развития города, дизайн цифровых продуктов, промышленный дизайн, графический дизайн и иллюстрация, дизайн-менеджмент, моушен-дизайн и звуковой дизайн.
В Самаре на встречу с экспертами зарегистрировалось более 2 тыс. человек.
Идеолог создания дизайн-фестиваля, генеральный директор Лаборатории Артема Геллера, создатель сайтов президента РФ, правительства РФ, Государственной думы РФ Артем Геллер рассказал, что фестиваль носит не только образовательный характер, но практический. Например, в таких городах как Суздаль и Абрау-Дюрсо после проведенных встреч удалось решить значимые задачи по организации городской среды.
"Люди должны понимать, что профессия дизайнер, в первую очередь, помогает людям жить удобно, а потом уже красиво", — сказал Артем Геллер.
Волга Ньюс: последние новости
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Женский форум
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