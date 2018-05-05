Ремонт однокомнатной квартиры: 10 идей для расширения пространства

Ремонт однокомнатной квартиры площадью 30 или 40 квадратных метров можно считать настоящим испытанием для любой семьи. Мы всегда советуем выбирать для этого профессиональных дизайнеров интерьера, но и вам самим нужно знать, чего именно вы хотите.

Об этом и о самых модных идеях для дизайна однокомнатной квартиры читайте в нашей статье!

Кухня в коридоре

Перенос зоны кухни в коридор или прихожую может быть удивительно хорошим вариантом перепланировки однокомнатной квартиры. Вы можете ограничиться простым и маленьким гарнитуром, а можете объединить коридор с бывшей кухней и сделать на их основе кухню-гостиную.

Наталья Максименко, дизайнер интерьера

В большинстве случаев кухня с островом более эргономична. Остров одновременно может являться и рабочей столешницей, и столом, поэтому вы экономите от 2 до 4 квадратов площади однокомнатной квартиры. Согласитесь, весомый аргумент.

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Однокомнатная квартира с нишей

Во многих однокомнатных квартирах в жилой комнате (гостиной) есть ниша, которую очень легко превратить либо в отдельную спальню, либо в гардеробную. Чтобы ваш план удался на славу, ту часть, которая не относится к нише, объедините с кухней, создавая единое пространство кухни-гостиной.

Наталья Максименко, дизайнер интерьера

Зачастую гардеробная в нише получается более удачным решением для организации мест хранения всех бытовых принадлежностей в однокомнатной квартире, чем два-три шкафа в разных местах. Но не каждая планировка позволяет обустроить ее практичным образом, здесь нужен индивидуальный подход.

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Дизайн гостиной без окна

Еще один вариант дизайна дополнительной спальни — это ее расположение за декоративными перегородками в самой жилой комнате, но у окна. Таким образом комната делится на спальную зону и гостиную, а кухня остается отдельной.

Кухня со спальней

Если вы можете разделить кухню на две зоны (ту, что с лоджией или присоединенным балконом, и ту, что ближе к коридору), например, по 7-8 квадратных метров на каждую, то вы можете очень легко получить отдельную спальню. Правда, такую перепланировку легализовать нельзя. Вы можете назвать новую «спальню» гардеробной или кабинетом, и только.

Также можно оформить кухню как кухню со спальней или кухню-гостиную со спальным местом!

Объединение кухни с другими зонами

А еще можно объединить все, что у вас только есть. Обычно на это решаются владельцы 20-34-метровых квартир, где слишком мало квадратов для большого количества приватных комнат. Такую квартиру можно стилизовать под отельный сьют или французский будуар. Объединение кухни, комнаты и коридора часто выглядит просто отлично!

Присоединение лоджии

При утеплении и устройстве больших и удобных дверей из комнаты на лоджию вы можете использовать ее как еще одну комнату. Конечно же, речь в первую очередь идет о квартирах с лоджиями от 4-6 квадратных метров. Здесь может быть расположена кухня (нельзя ставить только слив и газ, а вот электрические приборы по закону поставить здесь можно).

Наталья Максименко, дизайнер интерьера

Расширить пространство комнаты можно за счет лоджии. Утепление, остекление, панорамные окна в пол (если есть возможность) — и ваша квартира будет залита солнечным светом, который сделает ее еще и визуально больше плюс к 4-6 выигранным квадратам, а также предоставит дополнительную зону для размещения рабочего стола, системы хранения или место для отдыха.

maximenko.design

Двухкомнатная или трехкомнатная квартира из однокомнатной

В таком варианте вы можете: перенести кухню в коридор, в кухне сделать одну комнату, а жилую комнату разделить на две — гостиную ближе к коридору без окна и еще одну спальню у окна. Тогда квартира может считаться и по закону двухкомнатной. Кстати, площадь спален в России в таком формате должна быть не менее 8 квадратных метров, в однокомнатной квартире главная жилая комната должна быть не менее 14 квадратных метров, кухня в однокомнатной квартире — не менее 5 квадратных метров в нише и 6 квадратных метров в приватном формате (с дверью).

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