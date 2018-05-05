Что такое гаучо?

Гаучо — это актуальное этническое направление в одежде. Название пришло от мексиканских скотоводов, их же образ жизни и стиль стали основой этого модного поветрия. Они распускали волосы и вплетали в них цветы, создавали многоцветные обереги-браслеты с орнаментами, носили шляпы и брюки узнаваемой формы. Мода на ковбойский стиль впервые появилась в семидесятых годах XX века, в разгар движения хиппи. И возвращается сегодня — в коллекциях Sonia Rykiel, Gucci, Dries Van Noten, Etro.

Мексиканский фолк-стиль не ставит границ в фасонах одежды или формах украшений. Самое главное здесь — натуральные материалы (шерсть, кожа, замша, дерево, камни) и детали: бахрома, кисточки, перья, шнуровка, принты. В рисунках уместны насыщенные, пестрые цвета, контрастные полоски и орнаменты с растительной тематикой.

Типичные предметы гардероба в стиле мексиканской этники — это пончо, длиннополые юбки, пышные блузы. Они идеально сочетаются с джинсовой тканью и кожаными аксессуарами и обувью, яркими шейными платками и расшитыми замшевыми жилетами.

Термин «гаучо» относится и к некоторым элементам гардероба. Например, брюки-гаучо — похожие на капри, длиной ниже колена или даже до щиколотки, но сильно расклешенные. Сегодня шьются из самых разных материалов и могут входить в любой стиль, включая офисный.

А еще гаучо — это шляпа. Похожая на канотье, с жесткими полями и плоской тульей, но сшитая из текстиля. Когда-то практичный аксессуар мексиканских скотоводов — сегодня модная штучка, которая удачно дополняет как мужской, так и женский стильный гардероб. Яркие, дополненные перьями и лентами шляпы-гаучо сочетаются с жизнерадостным летним платьем, а темные — со строгим офисным костюмом.

Как вписать этнический стиль в свой гардероб:

​12 способов красиво завязать платок на шее Как выглядеть не пошло в стиле бохо: 5 простых правил

Не деревня, а бохо! Как отличить модный тренд от провинциального гламура