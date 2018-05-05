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Что такое гаучо?
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Что такое гаучо? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Гаучо — это актуальное этническое направление в одежде. Название пришло от мексиканских скотоводов, их же образ жизни и стиль стали основой этого модного поветрия. Они распускали волосы и вплетали в них цветы, создавали многоцветные обереги-браслеты с орнаментами, носили шляпы и брюки узнаваемой формы. Мода на ковбойский стиль впервые появилась в семидесятых годах XX века, в разгар движения хиппи. И возвращается сегодня — в коллекциях Sonia Rykiel, Gucci, Dries Van Noten, Etro.
Мексиканский фолк-стиль не ставит границ в фасонах одежды или формах украшений. Самое главное здесь — натуральные материалы (шерсть, кожа, замша, дерево, камни) и детали: бахрома, кисточки, перья, шнуровка, принты. В рисунках уместны насыщенные, пестрые цвета, контрастные полоски и орнаменты с растительной тематикой.
Типичные предметы гардероба в стиле мексиканской этники — это пончо, длиннополые юбки, пышные блузы. Они идеально сочетаются с джинсовой тканью и кожаными аксессуарами и обувью, яркими шейными платками и расшитыми замшевыми жилетами.
Термин «гаучо» относится и к некоторым элементам гардероба. Например, брюки-гаучо — похожие на капри, длиной ниже колена или даже до щиколотки, но сильно расклешенные. Сегодня шьются из самых разных материалов и могут входить в любой стиль, включая офисный.
А еще гаучо — это шляпа. Похожая на канотье, с жесткими полями и плоской тульей, но сшитая из текстиля. Когда-то практичный аксессуар мексиканских скотоводов — сегодня модная штучка, которая удачно дополняет как мужской, так и женский стильный гардероб. Яркие, дополненные перьями и лентами шляпы-гаучо сочетаются с жизнерадостным летним платьем, а темные — со строгим офисным костюмом.
Как вписать этнический стиль в свой гардероб:
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