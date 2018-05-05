Стиль минимализм в ландшафтном дизайне: преимущества и особенности

Стиль минимализм в ландшафтном дизайне создавался на стыке азиатской и современной европейской культуры садоводства. Объединив лучшее из двух миров, он в итоге стал эффективным ответом на вопрос «как обустроить сад, не требующий ухода?».

Главной стратегией сада в стиле минимализм можно считать объединение зеленой зоны на свежем воздухе с жилым пространством самого дома. В таком саду семья не только проводит время за столовой группой во время обедов или ужинов в теплый сезон.

Вместо душных комнат многие выбирают посидеть за ноутбуком на патио и там же встретиться с друзьями. Получается, что сад становится второй столовой и второй гостиной, не считая газонной зоны и шезлонгов у бассейна.

Минимализм в современном ландшафтном дизайне сегодня особенно популярен в таких странах как Япония, Южная Корея, Швейцария, Великобритания, Австралия. В Германии и Польше реализуются все же более простые варианты, без элементов параметрики или эко-урбанизма, которые часто включены в дизайн сада в стиле минимализм.

Кстати, минимализм используется и в оформлении общественных пространств с большой долей ландшафтного проектирования. Например, парков и скверов, аллей и реконструкций старых заводов и электростанций, которые по всему миру становятся новыми площадями и торговыми центрами.

Стили дизайна сада: минимализм

Сад в стиле минимализм обычно имеет простой набор из малых архитектурных форм: приподнятые клумбы, террасу или две, площадки мощения, дорожки вдоль сада, забор с озеленением, несколько дополнительных деревянных лавочек или патио. Здесь есть клумбы и дорожки, мульчированные щебнем, белой или серой галькой. При этом беседка, терраса, навес и дом всегда оформляются в едином стиле. То есть вряд ли вы найдете минималистичный сад при доме в стиле кантри или шале.

Наталья Максименко, дизайнер интерьера

Минималистичный стиль в ландшафтном дизайне — это не просто красивые материалы и стильные тонкие линии, но и продуманная технологичная начинка.

Патио, летняя кухня, панорамное остекление у террасы, дорожки, бассейн, освещение — все должно быть подобрано в строгом согласовании друг с другом, иметь простые геометричные очертания и высокую техническую функциональность без лишней декоративной составляющей.

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Ландшафтный дизайн в стиле минимализм

В ландшафтном дизайне — оформлении клумб, газонов, миксбордеров, цветников и других элементов — минимализм выглядит очень эффектно. В первую очередь он использует четкое зонирование между клумбой и остальным садом, а также часто имеет строгий формат всех посадок. Геометрия клумбы нередко включает в себя интересное, орнаментальное расположение, которое создается за счет разнообразия форм, оттенков, типов и высоты растений.

Дизайн террасы

Терраса в стиле минимализм — это азиатская традиция. Здесь нет места брутальности кантри, нечетким линиям пейзажного стиля в ландшафтном дизайне, и даже современный регулярный стиль мало похож на минимализм. Здесь важную роль играет расположение модулей, а терраса/зона отдыха в таком стиле часто мульти-модульная, состоящая из несколько разноуровневых элементов и площадок. Обычно они создают привлекательную геометричную композицию на основе прямоугольных зон разной высоты и функциональности.

Наталья Максименко, дизайнер интерьера

Ландшафтный минимализм отлично подойдет для участка вокруг дома в современном стиле. С одной стороны, он не будет отвлекать внимание от архитектуры и современного фасада, с другой — может выигрышно подчеркнуть идейную задумку архитектора, особенно, если в доме есть панорамное остекление.

Как и в интерьере, минимализм требует тщательного подбора, проектировки и стыковки всех основных визуальных элементов. Забор, фасад, гаражные ворота, подсветка, ограждение — все должно создавать единую композицию, которая может быть правильно просчитана только профессионалом.

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Подсветка в саду

Подсветка в саду в стиле минимализм является обязательной. Обычно она монтируется на деревянные части — отделку забора, высокой клумбы, на элементы террасы и внешнюю стену дома возле столовой группы или патио.

Растения для сада

Растения для сада в данном стиле выбираются особенным образом. В первую очередь внимание уделяется неприхотливым многолетникам и кустарникам, которые не требуют постоянного полива, подкормок и обрезки.

То есть лучше отдать больше площади под почвопокровные, полевые и лесные травы, злаки и осоки, а не на стандартные для сада розы и пионы. Кстати, в саду в стиле минимализм меньше цветущих растений, чем в любом другом варианте. Правда, здесь всегда можно встретить цветущую вишню, апельсин, бугенвиллию, в зависимости от климатических условий сада. Для сада в стиле минимализм идеально подходят примулы и манжетки, канны, папоротники и мхи, девичий виноград.

Основу сада составляют не только кустарники, но и деревья — хвойные, включая сосны, колонновидные яблоня и клен, туи, араукарии, кипарисы, а среди кустарников — юкка, снежноягодник, форзиция, спирея.

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