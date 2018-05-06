17 быстрых вопросов Татьяне Горшковой

Дизайнер-декоратор Татьяна Горшкова и ее архитектурное бюро GORSHKOFFSTUDIO известны далеко за пределами России. Кроме того, Татьяна Горшкова возглавляет Ассоциацию дизайнеров и декораторов России (АДДИ).

Я посвящаю его семье. У меня трое детей, и мне очень нравиться собираться за большим обеденным столом и спрашивать, у кого какие успехи. Правда сейчас дети выросли и разъехались по разным странам учиться, но от этого еще ценнее время, проведенное вместе, например, в путешествиях.

Мне настраиваться не надо, я люблю свою профессию и радуюсь каждому новому проекту.

После того, как меня назначили директором Ассоциации дизайнеров и декораторов России, помимо частных проектов и работы на телевидении появилось очень много работы, связанной с развитием нашей ассоциации. Организация конференций, круглых столов, конкурсов… Вот хотим с Наташей Барбье возродить неделю декора, сейчас активно ведется работа в этом направлении.

Умение почувствовать настроение заказчика и слушать его. Составить четкий план действий. Взаимное доверие. Только так получаются красивые интерьеры вне времени.

Тренд — это такое каверзное слово… Тренд — это мода, а мода не всегда вдохновляет… Меня вдохновляет искусство в интерьере: картины, скульптуры, антиквариат. Когда они есть, интерьер преображается, становиться индивидуальным.

Клиент, который знает, что хочет, и полностью тебе доверяет.

Поменять текстиль и добавить предметы искусства — например, картины. Причем сейчас не обязательно вешать дорогие картины, существует много способов сделать это бюджетно. Например, техника Жикле — это эксклюзивный цифровой принт шедевров живописи и фотографий, выполненный в технике струйной печати.

Жикле обеспечивает наилучшую достоверность цветопередачи по сравнению с известными методами воспроизведения картин и фото. Многие коллекционируют Жикле наряду с оригиналами.

Нельзя экономить на полах, дверях, окнах и кондиционировании.

Например, на мягкой мебели или на кровати. Старый диван можно переобить, а вместо дорогой кровати лучше купить дорогой матрас и сделать изголовье на заказ. Благо, сейчас таких мастерских очень много.

Хорошо оснащенная кухня, правильное освещение и большой обеденный стол, где может собираться семья.

Не сотвори себе кумира (Улыбается.). У меня много дизайнеров, чье творчество вдохновляет: Jacques Garcia, Nancy Corzine, Juan Pablo Molyneux.

Нет ничего совершенного в этом мире. Интерьер как живой организм — он всегда меняется, наполняется искусством, новыми предметами, которые отражают характер и вкус хозяина.

У меня есть мечта открыть свой ресторан, сделать там дизайн и первоклассную кухню, чтобы людям хотелось туда приходить.

Чтобы стать успешным в чем-либо, нужно посвятить этому достаточное количество времени, сначала учиться, а потом работать.

«Луна и грош» Сомерсета Моэма.

Когда собирается вся семья. Это самые счастливые моменты в моей жизни.

Никогда не отказывайтесь от своей мечты, ищите способы ее осуществления. Мечты должны сбываться!