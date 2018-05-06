Как переделать кухню: смотрим пример и изучаем реальную смету

Для героев нового выпуска программы «Квартирный вопрос» семьи Южаковых бальные танцы намного больше, чем просто хобби. Сестры Лиза и Даша кружились в вальсе с трех лет и до сих пор не могут остановиться: тренировки почти каждый день, соревнования — раз в две недели.

Мама Анастасия всегда рядом. Она работает бухгалтером в детском саду, но для своих девочек она личный продюсер, гример, костюмер и помощник.

Решится на переделку кухни героям было сложно, но они пошли на риск и не прогадали. Дизайнеры сестры Сундуковы создали яркий, современный и очень позитивный дизайн, который превзошел все самые смелые фантазии героев.

При первой встрече с дизайнерами мнения героев разделились — мама и старшая дочь хотели видеть интерьер, в котором бы сочетались классика и современность, а младшей дочери представлялась современная кухня.

Обязательным условием, которое выдвинули дизайнерам хозяева, было сохранить картину дедушки, которую он некогда нарисовал прямо на стене. Авторы решили пойти от контраста с картиной и сделать современную кухню.

Герои, как ни странно, не просили максимально увеличить количество ящиков для хранения, хотя у дизайнеров все равно получилось это сделать. Главное, нужно было сохранить обеденный стол для посиделок с друзьями, а кухню — осовременить, так как она «устарела». Ну, и найти правильное расположение ТВ.

Чтобы улучшить логику пространства, сестры Сундуковы полностью поменяли расположение кухни и обеденного стола, увеличив количество кухонных шкафов больше чем в два раза.

Единственное, что осталось на своем месте, — это газовая плита. Правда, теперь, готовя на ней, хозяйки не будут загораживать собой дневной свет.

Прямо у окна расположилась рабочая поверхность и мойка, ведь это так приятно — готовить еду и посматривать в окно. А дневной свет максимально грамотно освещает теперь именно рабочую зону.

Всю встроенную технику и глубокие шкафы авторы скрыли за единственной цветной «стеной» справа от двери, а обеденный стол поставили в противоположном углу, максимально освободив классический кухонный треугольник передвижений «плита-раковина-холодильник». А за столом спрятался еще и бар!

Дизайнеры с самого начала согласились, что такое маленькое пространство нужно сделать минималистичным и светлым. И конечно, не смогли обойтись без зеркала на всю стену — чтобы увеличить не только пространство, но и количество воздуха и света.

Единственный яркий акцент — стена из кухонных шкафов, сделанная из разноцветных панелей. В черной панели спрятана вся встроенная техника: она мимикрирует на черном фоне, оставляя кухню визуально минималистичной.

Еще один интересный нюанс в этом чистом пространстве — кухонный фартук, выкрашенный специальной краской, по которой можно рисовать фломастерами, записывая любимые рецепты или просто оставляя записки своим родным.

Световое решение определено планировкой кухни. Над обеденным столом главный акцент — светильник «Вишенки», который добавил лаконичному интерьеру очарования. «Вишенкам» вторят сдвоенные потолочные светильники — подсветка рабочей зоны и шкафов.

Дедушкин натюрморт дизайнеры, конечно же, оставили на стене: он прекрасно смотрится на современной и яркой кухне — как связь прошлого, настоящего и будущего этой семьи.

Как ни странно, трудностей с исполнением замысла у авторов не возникло, даже несмотря на то что кухня, хоть и выглядит внешне простой и лаконичной, в сборке довольно непростая.

Герои, как и хотели, абсолютно не узнали пространство — перемены кухни их действительно потрясли. А когда они пришли в себя, интерьер им очень понравился, так как он абсолютно новый и неожиданный, но подходит им по характеру.

А вот и смета всей переделки:

Результат оправдал и ожидания авторов: кухня получилась чистая по форме и содержанию, яркая по характеру и удобная по функционалу.

Уверены, что новая кухня станет для хозяек любимым местом в доме, где они будут с удовольствием встречать каждое утро, а вечером общаться с друзьями и семьей.