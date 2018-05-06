Что можно сделать из квартиры в «панельке»: 10 классных примеров

Небольшую площадь, низкие потолки, невозможность перепланировки и другие минусы «панелек» можно превратить в плюсы. Посмотрите, как это делают профи.

Владельцы не хотели менять планировку в квартире. Сохранили и необычные переходы между комнатами через балкон. Так появилась идея соединить спальню с гардеробной, а в детской расположить на балконе еще одну гардеробную и мини-кабинет.

Заказчики жили в квартире в панельке серии КОПЭ с нетипичной планировкой. Дизайнер Даша Ухлинова восстановила геометрию всех комнат. Если задачи перепланировки были очевидны, то с оформлением интерьера все оказалось сложнее. Владелице квартиры нравится стиль лофт, но жить в нем предстояло двум женщинам.

Нина Шуберт разрабатывала планировку этой квартиры с учетом того, что в будущем у владельцев будет пополнение в семье, — дизайнеру удалось организовать приватную спальню в однокомнатной квартире.

Перепланировка в панельном доме — сложный инженерный процесс, который долго согласуется. Заказчики были не готовы идти на это. Интерьерные задачи решали при помощи сделанной на заказ мебели. А натуральные отделочные материалы и природные фактуры сделали интерьер квартиры светлым и воздушным.

В этой трешке в панельной новостройке нашлось место героям сериала «Теория большого взрыва» и фрагментам фильмов о Гарри Поттере , постерам с супергероями Marvel и эмблеме Щ. И. Т. в санузле.

Имеющуюся у владельцев квартиры мебель обновили, дополнили яркими акцентами и натуральными материалами, установили в спальне тумбочки из пеньков. А декор привезли из Майами.

Тема контрастов стала основополагающей для этого проекта. Авторы решили сочетать классику и современный стиль, добавив драматизма при помощи элементов ар-деко. Бежево-серое колористическое решение всего интерьера в спальне разбавили темно-изумрудной и бордовой мебелью и текстилем, а в гостиной — карнизами серо-фиолетового цвета.

Дизайнеры из студии Flatforfox «выжали» из имеющегося пространства максимум: первым делом перенесли вход в детскую из кухни-гостиной и сдвинули дверной проем в спальне. В кухне получилось создать комфортную обеденно-гостиную зону.

Светлое дерево на полу, светло-серые стены, простые и практичные планировочные решения — интерьер, который понравится многим.

Владельцы жилья предпочитают стиль лофт, и автор проекта использовала традиционные для него натуральные отделочные материалы. Кирпичная кладка появилась на стенах прихожей, декоративная штукатурка и фактурные обои — в комнатах, а паркет с пола «забрался» на стену в гостиной. Именно он, а вернее его колористическое решение, стали отправной точкой для всего интерьера.