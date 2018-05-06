Дом в лесу: натуральные материалы и остроумный декор

Заказчики попросили дизайнеров студии TS Design спроектировать и вписать загородный дом в существующий ландшафт так, чтобы сохранить растущие на участке деревья. Авторам проекта это удалось — как и сделать интерьер органичным продолжением ландшафта.

Строительство растянулось на пять лет: за это время Тарас Безруков и Стас Самкович успели оформить для тех же заказчиков городскую квартиру, а окружающий постройку лес еще немного подрос.

Дизайнеры точно выполнили задачу: при строительстве дома ни одно дерево не пострадало. Прямоугольная в плане постройка состоит из двух частей: просторного одноэтажного блока, который отдали под общую зону, и двухэтажного, где расположились все комнаты и санузлы. Спальни хозяев и их детей заняли второй этаж.

Со стороны кажется, что дом совсем небольшой, но это впечатление обманчиво. На фоне высоких деревьев он выглядит маленьким, но на самом деле внутри помещения просторные и комфортные, с правильными пропорциями.

«Интерьеры мы сделали в легком загородном настроении, не перегруженные мебелью и фактурами. Большая часть мебели выполнена по нашим эскизам и разработана специально для этого проекта», — рассказывают дизайнеры.

Чтобы дом максимально «слился» с лесом, в отделке использовали цвета, свойственные природе средней полосы: светло-коричневые, голубые, лиловые тона в сочетании со светлым деревом создают ощущение легкости.

Лаконичные формы и сдержанная палитра «разбавлены» ироничными декоративными элементами на тему загородной жизни. В общей зоне это, например, обои с лисами, которые обычно используют в детских комнатах, и панно на стене с изображением мха.

Широкая терраса, окружающая дом, — это «нейтральная полоса» между домом и лесом. С лесом ее связывают черно-белые зигзаги покрытия, перекликающиеся со стволами берез. А с домом — очаг, который работает на две стороны: снаружи это барбекю, а внутри — камин.