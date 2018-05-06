Лестница на второй этаж: какой она может быть

Вам приходилось выбирать лестницу на второй этаж? Не всё так просто, и от широкого выбора глаза разбегаются. Во-первых, в зависимости от высоты потолка и площади помещения лестница может иметь один пролёт, два и больше. Во-вторых, быть прямой, винтовой, прямоугольной, с поворотом или на больцах.

Когда вы уже определились с местом для лестницы и поняли её примерную конфигурацию, начинается самое сложное и интересное — выбор по внешнему виду. Мы расскажем, из чего делают современные лестницы и в чём особенности каждого варианта.

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Деревянные лестницы

Классический вариант, который используется столетиями и вряд ли когда-нибудь выйдет из моды, это деревянные лестницы. Натуральное дерево легко впишется в любой интерьер, из него можно вырезать детали любой формы, служить деревянная лестница будет долгие годы. Она может иметь любой цвет, а если он вам надоест, то деревянную лестницу можно разобрать, перекрасить и снова собрать. Важно проследить за финишным покрытием — слишком глянцевое будет скользить, а на слишком матовом будут сразу видны любые потёртости и даже мелкие царапины.

Самые популярные породы дерева для лестниц — дуб, бук и ясень. Каждая из них имеет свою текстуру, а разница в свойствах не так уж и велика. Дуб — самый прочный и долговечный, бук немного менее устойчив к колебаниям влажности, а ясень отличается более насыщенной по сравнению с дубом структурой.

Металлические лестницы

Служить металлические лестницы вам будут в среднем полвека, и это их важное преимущество. Они идеально подойдут для большинства современных интерьеров, а лофт и хай-тек просто требуют грубых металлических деталей. Классический материал — нержавеющая сталь, которая максимально устойчива к коррозии, а вот хромированная или крашеная сталь прослужит всего лет пять.

Если из дерева можно вырезать любые мельчайшие детали, то прелесть металлических каркасов в том, что сама их конструкция может быть максимально оригинальной, крепкой и устойчивой. Одни только лестницы на больцах чего стоят — их ступеньки крепятся к стенам болтами, и создаётся впечатление, что лестница парит в воздухе. Так что если металл кажется вам неуютным и грубым, стоит изучить все возможные варианты.

Если ваша дача, например, в русском дореволюционном стиле или вы просто хотите проявить максимальную оригинальность, обратите внимание на чугунную винтовую лестницу — это настоящее произведение искусства.

Бетонные лестницы

Если вы хотите иметь мощную лестницу, один из лучших вариантов — бетонная лестница. Она никогда не будет скрипеть и расшатываться, её невозможно случайно повредить или поцарапать, за ней легко ухаживать и внешне она, конечно, производит неизгладимое впечатление.

Один минус: смотрится бетон не очень привлекательно и элегантно, поэтому его часто миксуют с деревом — делают деревянное покрытие для ступенек и лёгкие деревянные перила. Смешение разных материалов — в тренде, и к такой лестнице можно, например, подобрать кухню из бетона и дерева, их часто предлагают современные производители — так получится завершённый образ для интерьера.

Лестницы из камня

Воплощение элегантности и роскоши, которое выбирают для своих домов любители респектабельных интерьеров, это лестницы из камня. Такая лестница прекрасно подойдёт для классического интерьера, неоклассики, готики, барокко, но вы всегда вольны экспериментировать, ведь не зря говорят, что почти все современные интерьеры эклектичны.

Большинство каменных лестниц делают из мрамора, гранита и оникса, каждый из этих материалов имеет собственный неповторимый природный рисунок, а значит, вы сразу получаете готовое дизайнерское чудо. Натуральный мрамор спустя несколько лет может начать истираться, и если вам важен идеальный первозданный вид, возможно, стоит выбрать искусственный заменитель. Гранит имеет более явную и яркую текстуру, а оникс выглядит так, словно его расписывали акварелью.

Стеклянные лестницы

От тяжёлых брутальных материалов перейдём к самому лёгкому и невесомому — стеклу. Если вам нужен не дом на века, а удобное, воздушное помещение, которое спустя несколько лет вы захотите полностью обновить, стекло вам наверняка понравится. Этот материал не самый крепкий и долговечный, но довольно безопасный, если выбирать закалённое, ламинированное или акриловое стекло.

Стекло — прекрасный материал для лестницы в доме с большими окнами, где достаточно освещения. Оно отлично подойдёт для современных интерьеров, особенно в стиле минимализм. Как и металлические, стеклянные ступеньки шикарно смотрятся на больцах. И не стоит бояться, что от одного неверного шага ваша лестница разобьётся, словно чашка. Но всё же на стекле сравнительно быстро появляются царапины, оно темнеет со временем, от небольших сколов не застраховано.

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