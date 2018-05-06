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Как сделать удачный фотоснимок
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Как сделать удачный фотоснимок 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Удачная фотография сегодня на вес золота — по ней судят о человеке и в социальных сетях, и в резюме. Поэтому так важно освоить простые, но в то же время такие важные навыки фотосъемки.
Для того, чтобы сделать удачную фотографию и разместить ее на сайте или даже напечатать и подарить или украсить интерьер, сегодня не обязательно покупать фотоаппарат. Достаточно и обычного телефона — почти во всех телефонах есть фотокамеры.
"ВМ" узнала у экспертов, какие есть простые правила для удачного снимка.
1. Правило правильного фона.
Располагая человека на каком-нибудь фоне, стоит задуматься — а не отвлекает ли он от того, что вы хотели фотографировать? Иногда фон не только отвлекает, но и делает снимок смешным. Чаще всего люди фотографируют дома — на фоне ярких обоев или возле окна, где растут цветы. И иногда эти цветы могут очень сильно «украсить» фото. Чтобы этого не получилось, просто старайтесь, чтобы фон за снимаемым был однотонным и не отвлекал от главного объекта.
2. Не снимайте человека слишком далеко.
Если вы задумали портрет — то лучше всего снимать его где-то с метра или чуть дальше. Фотографии, снятые издалека, если это не пейзаж, не позволяют рассмотреть человека. На фотографии хочется увидеть глаза человека, его лицо, эмоции. Если же он изображен слишком мелко, то разглядеть ничего не получается.
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