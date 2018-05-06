Обои и ткани от лучших брендов, которые сводят с ума

Выставка MosBuild 2018, прошедшая в начале апреля, спровоцировала небывалый ажиотаж среди посетителей и прочно поселилась в их Instagram-аккаунтах. А сфотографировать было что! Ведь кроме скучных строительных материалов и техники здесь был целый павильон, полный ярких красок и сложных принтов. Мы говорим, конечно, об обоях и тканях. Мода на экзотику, цветы, тропики и сочные оттенки теперь уже окончательно покорила всех ведущих производителей. А мы и не против, ведь много красоты не бывает.

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Espocada

Компания существует больше 20 лет и в своём производстве использует все современные технологии, включая печать перламутровыми красками и фольгой, флокирование, травление и вплетение металлизированного люрекса. Здесь регулярно появляются новые коллекции тканей с невероятными современными принтами — геометрическими, растительными, классическими. В этот раз главным событием стала весенняя коллекция Dinastia. Но больше всего внимание привлёк сам стенд компании — розовые листья тропических растений стали любимым фоном для фотографирования посетителей.

Manders

Главный поставщик английского декора для стен и текстиля тоже порадовал фотозоной от Designers guild. Обои и ткани от знаменитых английских брендов с вековой историей — сами по себе уже объект желания, и одного взгляда на яркие расцветки достаточно, чтобы влюбиться. Хотите, чтобы ваш дом был похож на английский особняк начала XX века? Вам сюда.

Affresco

Бесшовные технологии набирают обороты. Это уже не просто обои, а настенные фрески и панно, изготовленные на 90 процентов с применением ручного труда. Компания Affresco создала и запатентовала уникальную технологию цифровой фрески, которая воспроизводит все особенности настоящей ручной росписи. На стенде казалось, будто здесь представлены действительно картины искусных художников, а не обои.

Zambaiti Parati

Эта итальянская компания появилась почти полвека назад и ассоциируется с настоящей роскошью, той самой, которая на все времена и не устаревает. Здесь, например, представлены совместные коллекции с Trussardi — признанной классикой для интерьеров. Но главное событие этой весны — коллекция, разработанная Филиппом Киркоровым под названием «Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен». Автор обоев сам представил свою работу и пообещал, что с такими обоями интерьер точно запоёт.

A. S. Création

Самая молодая фабрика Германии среди ведущих производителей обоев на своём стенде продемонстрировала, как сочетаются и комбинируются между собой разные обои. Отдельные стенды для тропических мотивов, животных, геометрических и классических — можно было обойти экспозицию и изучить её как музейный экспонат. Ну и новинка, которая привлекала внимание в первую очередь, — обои, выполненные совместно с брендом Versace.

Rasch

Немецкая компания, которая известна своей экологичностью и полностью отказалась от пигментов, содержащих тяжёлые металлы, в производстве красителей. При этом её ассортимент насчитывает более 6 000 образцов настенных покрытий, представительства есть во множестве стран на всех континентах, а ещё с фабрикой работали Сальвадор Дали и Алессандро Мендини. Словом, взгляд бренда на сегодняшние тренды можно и нужно считать авторитетным.

Российская компания, которая поставляет настенные покрытия от брендов, известных на весь мир. Если вам нужен интерьер от Roberto Cavalli, Valentin Yudashkin, Blumarine, Gianfranco Ferre и других гигантов дизайна, то смело обращайтесь сюда. Тропические, животные и геометрические принты найдутся и здесь, только в более сдержанном, умеренном виде. Ведь такие обои должны служить десятилетиями и оставаться актуальными. Так и будет, не сомневайтесь!

Jannelli & Volpi

Итальянская компания с полувековой историей представляет обои высшего класса, и это видно с первого взгляда. Коллекции в натуральных оттенках, в том числе Sirpi и Armani Casa, рассчитаны на самого взыскательного покупателя. Если вы хотите увидеть, как выглядит современная классика, то вот ответ.

Décor Deluxe

Дистрибьютор всемирно известных брендов американских, английских и европейских производителей обоев. В этот раз главным украшением стенда стала композиция с обоями бренда Clarke & Clarke, который славится хитрыми переплетениями принтов и сложными цветовыми сочетаниями. И снова множество подтверждений тому, что яркие контрастные сочетания в моде всерьёз и надолго!

Поставщик настенных покрытий представляет на российском рынке 22 бренда. Это обои из шёлковых панелей, натуральных волокон, текстиля, рисовой бумаги, панорамные обои, но главное — линкруста. Если до сих пор вы думали, что это покрытие устарело, неэкологично или смотрится дёшево, то сейчас самое время изменить мнение. Объёмный рисунок на стенах снова появляется в интерьерах, а значит, нас ждёт много дизайнерских экспериментов с этим материалом.

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