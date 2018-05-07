Как нашли место для еще одной комнаты: проект в Москве

Большой метраж квартиры не всегда означает нужное количество комнат. Чтобы сделать планировку новой квартиры удобнее, дизайнер обустроила еще одну спальню на месте хозяйственных помещений и объединила кухню с гостиной. При этом для систем хранения все равно нашлось место.

Семья из 4-х человек (родители и двое детей — сын 11 лет и дочка 5 лет) купила трехкомнатную квартиру в новом доме и попросила дизайнера Татьяну Фабричную переделать пространство под нужды заказчиков.

Первое и самое важное пожелание было — найти место для еще одной комнаты. В квартире был очень длинный коридор от входа до второго балкона и гардеробная комната с окном. Вместо хозяйственных помещений автор проекта спроектировала небольшую спальню для родителей с хорошей звукоизоляцией.

Почти все стены в квартире окрашены. В спальне и комнате дочери акцентные стены оформили обоями, а в комнате сына — облицевали декоративным кирпичом. В комнатах на полу использована инженерная доска. В зоне кухни, прихожей, ванных комнатах, прачечной и балконах — керамогранит.

«Хозяйственные помещения мы спроектировали в лучших традициях американских интерьеров, — рассказывает Татьяна Фабричная. — Во-первых, здесь есть отдельная постирочная с удобной раковиной для мытья не только обуви, растений, но и домашнего питомца — кота.

Во-вторых, мы сделали кладовку для продуктов — в нее можно попасть из кухни. Здесь будет храниться кухонная техника, овощи, крупы, консервы. В-третьих, конечно же, не обошлось без гардеробной для одежды и вещей».

Заказчикам нравятся холодные синие, зеленые оттенки, но перегружать интерьер этими цветами дизайнер не хотела: поэтому использовала их в качестве акцентов в мебели и текстиле.

Почти вся корпусную мебель сделают на заказ. Обивку мягкой мебели выбирали из расчета, что в квартире живет кот: ткани не должны цепляться. Декора немного: автор проекта специально создала базовый нейтральный интерьер, который заказчики смогут обжить и наполнить деталями сами.

Холл Отделка: краска, Sherwin-Williams Напольное покрытие: керамогранит, Atlas Concorde Мебель: комод, The Idea Освещение: встроенный свет, CentrSvet

Гостиная Отделка: краска, Sherwin-Williams Напольное покрытие: инженерная доска Мебель: диван, Albert&Shtein; журнальные столики, Calligaris Освещение: встроенный свет, CentrSvet; подвесные светильники, Flos; торшер, Ideal Lux Спальня Отделка: краска, обои — все Ressource Напольное покрытие: инженерная доска Мебель: кровать, Dantone Home; банкетка, ROOMA Design&Furniture Освещение: гипсовые светильники, Donolux; бра для чтения, Astro Lighting

Детская дочери Отделка: краска, Ressource; обои, Eco Wallpaper Напольное покрытие: инженерная доска Мебель: кровать, Dream Land Освещение: встроенный свет, CentrSvet; бра, Alouette

Детская сына Отделка: краска, Sherwin-Williams; декоративный кирпич, Pixel Wood Напольное покрытие: инженерная доска Мебель: кровать, Dream Land Освещение: свет, Donolux; торшер, Lucide

Кухня Отделка: краска, Sherwin-Williams Напольное покрытие: керамогранит, FAP ceramiche Мебель: стол, Bontempi; стулья, Cattelan Italia Гарнитур: NOLTE Küchen Бытовая техника: Neff Смесители: BLANCO Освещение: встроенный свет, CentrSvet

Ванная комната Отделка: плитка, Atlas Concorde Напольное покрытие: керамогранит, Atlas Concorde Санфаянс: ванна, Kaldewei; унитаз и биде, Laufen; раковины, Ideal Standard Смесители: Hansgrohe Освещение: встраиваемые влагозащитные светильники, ITALLINE