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Еще 5 квартир у моря, которые вам понравятся
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Еще 5 квартир у моря, которые вам понравятся 

Inmyroom 4 часа назад
Фото: Inmyroom
Мы уже публиковали подборку классных квартир у моря. Сегодня — вторая часть.
При оформлении интерьера дизайнер Кристина Панфилова вдохновлялась морем, ведь оно находится рядом с апартаментами. Например, для зоны кухни и гостиной выбрали выклейки из обоев с рисунком волны, ламинат песочного цвета, акценты оттенка лазури и травяную кухню.
Просторную квартиру в Сочи дизайнеры GraniStudio также решили оформить в морском стиле, компенсировав очевидный выбор нестандартным исполнением. Здесь нет плетеных корзин, морских звезд и якорей — одним словом, ничего лишнего.
А владельцы квартиры в порту Пуэрто Банус в Андалусии не хотели жить в типичном курортном интерьере с белыми стенами и декором с морской тематикой. Поэтому дизайнер Татьяна Горшкова полностью преобразила пространство. Нетронутыми остались только мраморные полы.
«Балтика, конечно, не жаркая Греция, — смеется дизайнер Ника Русанова. — Но уже с первых часов общения с заказчиками у меня в голове возникли кадры сказочного острова Санторини с его белоснежными домиками, летящими светлыми тканями, вырывающимися из открытых окон с голубыми рамами, и бесконечным морским горизонтом».
Площадь дома скромная, но расположение отличное — шале находится в крымском городе Керчь, прямо на прибрежной косе. А интерьер оформлен не совсем в классическом морском стиле — это скорее фьюжн с морскими элементами.
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