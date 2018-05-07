Еще 5 квартир у моря, которые вам понравятся

Мы уже публиковали подборку классных квартир у моря. Сегодня — вторая часть.

При оформлении интерьера дизайнер Кристина Панфилова вдохновлялась морем, ведь оно находится рядом с апартаментами. Например, для зоны кухни и гостиной выбрали выклейки из обоев с рисунком волны, ламинат песочного цвета, акценты оттенка лазури и травяную кухню.

Просторную квартиру в Сочи дизайнеры GraniStudio также решили оформить в морском стиле, компенсировав очевидный выбор нестандартным исполнением. Здесь нет плетеных корзин, морских звезд и якорей — одним словом, ничего лишнего.

А владельцы квартиры в порту Пуэрто Банус в Андалусии не хотели жить в типичном курортном интерьере с белыми стенами и декором с морской тематикой. Поэтому дизайнер Татьяна Горшкова полностью преобразила пространство. Нетронутыми остались только мраморные полы.

«Балтика, конечно, не жаркая Греция, — смеется дизайнер Ника Русанова. — Но уже с первых часов общения с заказчиками у меня в голове возникли кадры сказочного острова Санторини с его белоснежными домиками, летящими светлыми тканями, вырывающимися из открытых окон с голубыми рамами, и бесконечным морским горизонтом».

Площадь дома скромная, но расположение отличное — шале находится в крымском городе Керчь, прямо на прибрежной косе. А интерьер оформлен не совсем в классическом морском стиле — это скорее фьюжн с морскими элементами.