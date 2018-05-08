Директор краснодарского ООО «ТрансПродукт» не доплатил в казну почти 20 миллионов рублей налогов

Краснодар — 8 мая — Новая Кубань. Фигурантом истории об уклонении от уплаты налогов стал руководитель ООО «ТрансПродукт». Ему инкриминируют п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ.

Компания занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

В 2014 году руководитель предоставил в налоговые органы декларации по налогу на добавленную стоимость, в которые были внесены ложные сведения.

Директор компании неправомерно применил налоговые вычеты по взаимоотношениям с тремя организациями. В результате этого он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 19,7 миллионов рублей.