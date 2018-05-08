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Директор краснодарского ООО «ТрансПродукт» не доплатил в казну почти 20 миллионов рублей налогов
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Директор краснодарского ООО «ТрансПродукт» не доплатил в казну почти 20 миллионов рублей налогов 

Новая Кубань 1 час назад
Краснодар — 8 мая — Новая Кубань. Фигурантом истории об уклонении от уплаты налогов стал руководитель ООО «ТрансПродукт». Ему инкриминируют п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ.
Компания занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.
В 2014 году руководитель предоставил в налоговые органы декларации по налогу на добавленную стоимость, в которые были внесены ложные сведения.
Директор компании неправомерно применил налоговые вычеты по взаимоотношениям с тремя организациями. В результате этого он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 19,7 миллионов рублей.
С СК РФ по Краснодарскому краю сообщает, что в настоящее время следователем назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, принимаются меры по установлению имущества, принадлежащего подозреваемому, на которое может быть наложен арест.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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