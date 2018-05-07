Как без большого ремонта убрать неровности потолка: 5 дизайнерских секретов

Грандиозная эпопея со штукатуркой, грязь по всей комнате и непонимание, когда всё это закончится, — такие ассоциации возникают у большинства, когда речь заходит о выравнивании потолка. Есть ли способ избежать большого ремонта и получить отличный результат? Вместе с дизайнером-архитектором Марией Губиной мы нашли для вас целых пять!

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Используем балки

Мария Губина, дизайнер-архитектор:

— Фальшбалкой можно так обыграть не слишком значительный перепад потолка, что никто его и не заметит. Для этого балку надо смонтировать таким образом, чтобы перепад плоскости потолка оказался внутри неё либо вплотную к одной из граней фальшбалки. Естественно, балки должны смотреться согласованно с вашим интерьером. Их количество и шаг необходимо просчитать заранее, ведь одинокая балка будет смотреться нарочито и странно. Для большего эффекта можно окрасить балку в контрастный цвет, тогда внимание смотрящего будет привлекать именно она, сама по себе, а не перепад потолка.

maria-gubina.com Потолочный плинтус

Мария Губина, дизайнер-архитектор:

— Неровный стык стен и потолка — наиболее часто встречающаяся проблема при косметическом ремонте. Пока и стены и потолок остаются белыми, вы можете этого даже не заметить. Но стоит вам только наклеить обои, как кривая линия у границы с потолком сразу же бросается в глаза. Возникает вопрос — что делать? В самом деле, не будете же вы штукатурить потолок, когда финишная отделка идёт полным ходом! Тогда можно прибегнуть к полиуретановым карнизам и молдингам (накладные декоративные элементы, «потолочный плинтус». — Прим. ред.). Они закрывают стык двух плоскостей, делают переход стен в потолок плавным и мягким, небольшие неровности скрадываются. Если при этом карниз выкрасить в цвет потолка, вы не только замаскируете проблемные точки стыка, но и зрительно приподнимете потолок. Здесь важно правильно подобрать размер карниза или молдинга. Если потолок невысокий (до 2,7—3 м), то карниз не должен быть более 15 см. Ещё один приём — сделать карниз и напольный плинтус одинаковой высоты. Но этот вариант сработает только в том случае, когда напольный плинтус имеет высоту 7 см и более. Мельчить с размером карниза не стоит: высота в 4 см не только не скроет неровности, но даже подчеркнёт их ещё сильнее.

maria-gubina.com Фактурная штукатурка

Мария Губина, дизайнер-архитектор:

— Если ваш потолок имеет неровности по всей своей плоскости, трещины, пятна, которые трудно закрасить, декоративная штукатурка — это достойное решение проблемы. Разновидностей декоративной штукатурки такое количество, что все перечислить трудно. Но в основном их можно поделить на два вида: рельефные и гладкие. Какой выбрать? Тут уже необходимо отталкиваться от идеи вашего интерьера и степени запущенности потолка. Перед нанесением покрытия на стену попросите сделать для вас пробный выкрас площадью хотя бы с лист формата А2 и приложите его к потолку. При выборе цвета берите чуть более светлый, чем хочется, ведь на большой площади потолка цвет будет смотреться темнее и насыщеннее. Не забывайте, что чем более неровный у вас потолок, тем более фактурной должна быть штукатурка. И уделите внимание освещению. Светильники необходимо подобрать так, чтобы они выгодно оттеняли отделку потолка. Например, если покрытие гладкое, с переливами и красивыми переходами света, его можно подсветить прямыми лучами — при помощи люстры, свет от которой идёт в потолок, а потом отражается от него, или при помощи прожекторов направленного света. Если же штукатурка получилась очень рельефной, подсвечивать её напрямую не стоит, от этого она будет смотреться жёстче. Тогда вам подойдут люстры и светильники, световой поток которых направлен вниз и в стороны, а потолок подсвечивается только отражённым рассеянным светом.

maria-gubina.com Навесные конструкции из гипсокартона

Спрятать от посторонних глаз неровности потолка и придать ему интересный вид помогут разнообразные конструкции из гипсокартона.

Мнение редакции:

— Одноуровневые потолки скроют кривой потолок и позволят установить современное освещение. В многоуровневых потолках используются светодиодные ленты — они создают очень красивый свет. Разнообразие форм конструкций из гипсокартона практически безгранично.

Натяжной потолок

Наше мнение:

— Один из самых быстрых способов решить проблему неровностей — использование натяжного потолка из ПВХ или специальной ткани. Матовое, глянцевое, фактурное — выберите покрытие на свой вкус и в соответствии с общем стилем комнаты.

Обо всех за и против натяжного потолка читайте по ссылке.

Вредные советы о том, как испортить потолок, читайте в этой статье.

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