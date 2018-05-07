8 ошибок в интерьере комнаты с низким потолком

1. Короткие шторы

Фото: Instagram thevisualist_interiors

Если повесить короткие шторы, которые будут закрывать только окно (без стен выше или ниже), потолок будет казаться еще ниже. Исключения составляют только кухни, где уместны римские шторы.

Как надо: повесьте карниз под потолок и выберите длинные струящиеся ткани для штор. Так получится зрительно вытянуть потолок.

Фото: Instagram textile_decor

2. Отделка стен с горизонтальными полосами

Фото: Instagram oboi_housedecor

Горизонтальные полосы визуально делают комнату шире, но могут и «снизить» потолок. Если он и так невысокий, откажитесь от такой отделки.

Как надо: если хотите использовать полоску, выбирайте вертикальную. Она сработает на визуальное увеличение стены и сделает потолок выше.

Фото: Instagram decor_deluxe

3. Крупногабаритная мебель

Фото: Instagram nashamarka

В комнате с низким потолком габаритная мебель будет казаться еще больше и визуально уменьшит высоту стен.

Как надо: выбирайте мебель размером 1/3 от высоты потолка. Если кровать, то с низкой спинкой. Если столик, то небольшой. Исключение составляет только шкаф. Если выбираете шкаф в низкую комнату, пусть он будет до потолка и желательно в цвет отделки. Таким образом он как будто растворится в стене.

Фото: Instagram very_scandi

4. Гипсокартонный многоуровневый потолок

Фото: Instagram studio.decora.urban

Гипсокартонные фигурные потолки давно вышли из моды. Но даже если вы не придерживаетесь тенденций в дизайне, а ориентируетесь на свой вкус, такой прием не подойдет комнате с низким потолком. Любые фигуры и молдинги будут «нависать» над комнатой.

Как надо: обычный побеленный потолок или стандартный навесной (лучше не глянцевый) — оптимальное решение.

Фото: Instagram very_scandi

5. Массивная или длинная люстра

Фото: Instagram very_scandi

Большая люстра с подвесками или массивными деталями опустит потолок еще ниже. А низкая люстра может просто мешать свободно передвигаться по комнате.

Как надо: лучше всего встроенные споты с мягким рассеянным светом или небольшие плафоны. Что касается напольного освещения — можно установить стильный торшер лаконичного дизайна. Конечно, если это уместно в вашем интерьере.

Фото: Instagram nashamarka

6. Много декора на стенах

Фото: Instagram artbasket.ru Бессмысленный декор в принципе не может быть украшением интерьера, но в низкой комнате это настоящий интерьерный «убийца». Откажитесь от большого количество разных постеров, картин и фотографий.

Как надо: на стене в комнате с низким потолком будет уместна большая картина с пейзажем, который нарисован с перспективой. Так можно придать комнате нужной глубины.

Фото: Instagram anna.vodka.art 7. Яркие и насыщенные цвета потолка

Фото: Instagram elenavishnevskaya9366

Они могут сделать потолок еще ниже.

Как надо: стандартный вариант и самый распространенный — обычный светлый потолок. Неплохая идея — выкрасить потолки и стены в один цвет. Это создаст эффект «растворенного» потолка. Выбирайте светлые холодные оттенки для этих целей.

Фото: Instagram dipmeinchoco

8. Темная отделка

Фото: Instagram very_scandi

Как известно, темная отделка — «враг» маленьких комнат. Низкие потолки тоже могут выглядеть ниже с таким решением. Но как и во всех правилах, есть исключения.

Как надо: в очень маленьких помещениях, например туалете, темный потолок может выглядеть уместно. За счет этого цвета он как будто «растворится» наверху и акцента на недостатке высоты не будет. Темные стены и светлый потолок — тоже неплохое решение, но подойдет для больших комнат. Маленькие помещения с этой отделкой рискуют превратиться в «колодец».

Фото: Instagram idgartdesign