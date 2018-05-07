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Стартовал конкурс дизайн-проектов «Атмосфера-Profi»
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Стартовал конкурс дизайн-проектов «Атмосфера-Profi» 

Roomble.com 3 часа назад
Фото: Roomble.com
Пришло время оценить свои силы и реализовать свои задумки. Стартовал городской конкурс дизайн-проектов «Атмосфера-Profi», в котором могут принять участие студенты и выпускники институтов дизайна и архитектуры. Необходимо создать проект, который будет демонстрировать преемственность интерьеров загородных резиденций Петербурга в современном дизайне. Для этого нужно посетить новый коттеджный посёлок OSKO-Village и увидеть реальный дом в стиле фахверх, планировка которого будет использована в проекте каждого участника.
Финалисты прошлого года начали работать в престижных местах и стали публиковаться в СМИ. Помимо этого им выпала возможность посетить европейские фабрики. Так что начинайте работу уже сейчас — стартовала регистрации участников! В ноябре состоится защита перед жюри, а спустя неделю станут известны имена победителей.
Для регистрации необходимо зайти на официальный сайт конкурса.
Конкурс «Атмосфера-Profi» создан для того, чтобы начинающие специалисты смогли продемонстрировать свой талант в среде знаменитых дизайнеров. Он проходит при поддержке Санкт-Петербургского Союза архитекторов. Партнёрами стали фабрики Piemme Valentino, Bardelli, Trend, Florim, Smeg и другие, а также портал Roomble.com.
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