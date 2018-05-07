Дом, стилизованный под старинный английский амбар

Заказчики решили построить загородный дом, напоминающий им о жизни в Англии. Осуществить их мечту взялись архитекторы Иван Юнаков и Ярослав Катрич из киевского бюро 33BY Architecture. «Мы познакомились с ребятами в фейсбуке, — рассказывает Иван. — Это молодая семья, супруги часто путешествуют. Долгое время они жили за границей, в доме, который был переделан из старого амбара. Он им очень нравился, нечто подобное они хотели воссоздать на своём участке. В Западной Европе и США амбары, конюшни, заводы и даже церкви — в общем, всё, что только можно, активно реконструируется под жильё. Это модное направление сейчас. Нам же нужно было сделать всё с нуля: спроектировать современный загородный дом, который бы напоминал традиционное шале и одновременно амбар, типичный для сельской местности».

Название Rock House дом получил из‑за брутального внешнего вида. Снаружи здание отделано самонесущими блоками из колотого камня. «Это не обычный отделочный материал, не декоративный, а самый настоящий камень, таким выкладывали фасады испокон веков, — поясняет Иван. — И хотя у нас была стилизация, мы старались сделать всё правдиво и достоверно. Фасады выполнены по технологии традиционной каменной кладки. Вторым материалом, акцентным, стало дерево, прошедшее термообработку. Мы выбрали характерные для такого рода архитектуры материалы — натуральные камень и дерево».

Глухой стеной здание обращено к улице, благодаря этому создаётся внутренний двор, закрытый для посторонних глаз. Живо­пис­ный вид участку придают ис­кусственный водоём (самоочищающийся бассейн) и небольшой огород с грядками, которые в народе называют французскими. В аккуратных прямоугольных клумбах высажены огурцы, помидоры, различные травы… Это красивый и удобный способ стать огородником. Кстати, так высаживать овощи очень модно в Европе, даже в городах можно встретить такие грядки, говорят авторы.

Иван Юнаков отмечает: «Этот дом уникален тем, что в нём нет ничего масс–маркетного, фабричного. Начиная от конструктива и заканчивая мебелью — всё ручной работы, а каждое решение продиктовано функцией, нет ничего „притянутого за уши“, искусственно–декоративного».