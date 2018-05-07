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Российские дизайнеры создали девять коллекций к инаугурации Путина
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Российские дизайнеры создали девять коллекций к инаугурации Путина 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российские дизайнеры создали девять капсульных коллекций, посвященных инаугурации президента РФ Владимира Путина, продажа которых стартует в понедельник, сообщили организаторы акции.
"Футболки с датой инаугурации, бомберы, свитшоты, кепки и другие предметы одежды создали российские модные дома Atelier B by Gala B, Artem Shumov, Igor Gulyaev, Arut Mscw, Sensus Couture, N.Legenda, Za_Za, Doubleastudio, Kondakova", — говорится в сообщении.
По словам организаторов акции, продажа коллекций стартует в интернете в понедельник в 12.00.
Это не первый случай, когда дизайнеры вдохновляются президентом России. Ранее американский дизайнер Блейк Паттерсон создал рождественскую коллекцию одежды, которую посвятил Владимиру Путину. По словам дизайнера, он выбрал российского президента в качестве источника вдохновения, чтобы продемонстрировать стремление к объединению. Другой американский дизайнер Херон Престон представил футболку в стразах с портретом Владимира Путина в преддверии выборов президента в марте этого года.
Переизбранный на новый срок президентом России Владимир Путин в понедельник вступит в должность главы государства, церемония инаугурации станет для него четвертой в политической карьере, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет. Церемония инаугурации проходит в Большом Кремлевском дворце.
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