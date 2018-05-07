Как подготовить дом к продаже: 5 советов

Разумеется, никакие хитрости не помогут скрыть явные проблемы и не спасут, если вы хотите получить сумму, не соответствующую рыночной реальности. Но в любом деле важна подготовка — попробуйте взглянуть на ваш дом глазами постороннего и начните с основ.

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1. Внешний вид: приводим в порядок

Первое впечатление очень важно — уложите садовую дорожку, если раньше руки до этого не доходили. Убедитесь, что калитка выглядит приветливо, и обязательно освежите краску на дверях и окнах снаружи — внешний облик дома имеет такое же значение, как и внутренний. Уберите всё лишнее с глаз долой: инструменты — в гараж, игрушки — в детскую, дрова — в аккуратную поленницу. И даже несколько цветущих кустов произведут желаемый эффект — гости решат, что растения были здесь всегда, даже если вы посадили их накануне.

Наше мнение:

— Создайте впечатление такого образа жизни, который оптимален для вашего дома и для места, где он находится. В районе тихо и спокойно? Повесьте гамак во дворе, даже если сами не любите безделья. Рядом озеро? Поставьте удочки на виду.

2. Интерьер: обновляем и чиним

Мы понимаем, что капитальный ремонт не входит в ваши планы. Но сейчас самое время подновить всё то, что может отпугнуть покупателя. Скрипит пол? Выровняйте или хотя бы положите ковёр. Протекают краны? Отремонтируйте их и убедитесь, что коммуникации дома в порядке, на это в первую очередь обратят внимание приглашённые оценщики. Хорошо ли выглядит кухня? Специалисты называют её самой ценной комнатой: именно её привлекательность часто подталкивает сделку. Ценность дома повысит замена старых фасадов мебели, обновление техники, даже простая уборка — пусть все поверхности блестят. Новые вещи в интерьере всегда производят благоприятное впечатление, даже если это мелочи — вложитесь в новые шторы, дверные ручки или декоративные подушки.

3. Декор: нейтрализуем и избавляемся от личных вещей

Потенциальные покупатели могут быть очень разными людьми, но всем им хочется почувствовать себя у вас как дома и представить собственную жизнь в стенах, где долгие годы жил кто-то другой. Помешать этому могут и слишком яркие цветовые решения, и общий избыток декора, и обилие вещей, отражающих личность хозяина, — мы имеем в виду коллекции, сувениры, фото. Пусть интерьер будет чистым листом: добавьте белого и кремового, избавьтесь от вещей, которыми давно не пользовались, — будьте уверены, агенты и их клиенты заглянут в ваши шкафы, чтобы оценить их размер, поэтому привести в порядок важно и то, что не на виду.

4. Добавляем света

Свет, особенно отражённый в глянцевых поверхностях и зеркалах, выполнит работу целой бригады строителей — расширит пространство. Ну по крайней мере визуально. Вечером зажгите камин, если он есть, чтобы покупатели убедились, что он прекрасно работает. Включите потолочные светильники и лампы в тёмных углах. И вымойте окна — грязные стёкла задерживают до 30 процентов ценного дневного света.

5. Сценография дома

Заключительный этап подготовки к показам агенты называют staging — постановка, инсценировка. Зажгите ароматические свечи, а ещё лучше — испеките булочки с корицей, этот запах успокаивает и снимает нервное напряжение. Включите негромкую музыку — классику или джаз. Поставьте свежие цветы на стол и заварите кофе. Постарайтесь продемонстрировать все преимущества вашего жилища — отличный вид из окон подчеркните, сняв жалюзи, к уютному уголку для чтения привлеките внимание, небрежно оставив там плед и книгу. Дом, оформленный гармонично, в котором жили полной и счастливой жизнью, обязательно найдёт своего нового владельца.

Наше мнение:

— Исследования показывают, что недвижимость продаётся быстрее, если покупатель чувствует ароматы розмарина, белого чая и фигов. А музыка, вызывающая у любого позитивные эмоции, которые распространяются и на рассматриваемый объект, это плавный джаз, инструментальные переложения популярных мелодий и хиты группы «Битлз».

Анастасия Добровольская, риелтор:

— Чистота и порядок очень важны при подготовке дома к продаже, как и отсутствие посторонних неприятных запахов и шума. Ароматы пирогов и кофе всегда поднимают настроение, а вот сильные запахи в санузлах настораживают: тут или только что мылись, или скрывают протечки канализации. Продумайте оформление окон и порогов комнат — не попадает ли мусор снаружи? Такая банальная вещь, как батареи, обязательно вызовет вопросы: как устроены, не протекают ли. Личных вещей на виду быть не должно, оставьте только что-то красивое: книги, шали, изящные чашки, вазу с фруктами или овощами на кухне. Кладовые и гардеробные покупатели тщательно изучают: пусть там всё будет на своём месте.

Хитрость в том, что нужно заставить покупателя «пожить» в пространстве во время просмотра. Важно красиво показать все функциональные особенности, типа удобных выключателей или деталей «умного дома». А самые привлекательные фотографии получаются, если делать их с максимально включённым светом, когда только начинает темнеть.

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