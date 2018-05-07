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Антон Шеин: «Сейчас подходящее время, чтобы становиться дизайнером продукта»
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Антон Шеин: «Сейчас подходящее время, чтобы становиться дизайнером продукта» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Одну из лекций читал руководитель службы дизайна продуктов поиска "Яндекс" Антон Шеин. Предлагаем тезисы его выступления «Дизайнер продуктов, 2018»:
— Сейчас подходящее время, чтобы становиться дизайнером продукта. Когда кто-то находит золотую жилу, начинает ее раскапывать и получать на этом много денег, все набегают туда: пишут книги «10 способов откопать золото», «Как найти золото». И чем больше книг пишут, тем меньше остается золота. Мой доклад уже звоночек: пора поторопиться.
— С чего начать? Определиться с направлением. Прийти в кампанию, которая соответствует вашим ценностям. Найти наставника. Важно не стесняться спрашивать руководителя о плане роста и развития.
— Пока вы занимаетесь только текущей работой, скорее всего, только ей вы и будете заниматься. Надо учиться даже тому, что не пригождается на данный момент.
— Шанс где-то рядом. Посмотрите по сторонам: всегда что-то сделано плохо. Ищите проблемные места и решайте их.
— Дизайнеру важно обладать тремя навыками: делать красиво, удобно и уметь работать в команде.
— Как развивать навыки? Копировать и повторять, создавать свои проекты, больше общаться с людьми.
— Что будут делать дизайнеры старше сорока? Из дизайнеров выходят хорошие product owner. Так как у них есть все умения для запуска своих продуктов.
— Работа product owner — марафон, а не спринт: в продукт нужно погрузиться. Иногда процесс создания длится годами. В этом разница между дизайнером и дизайнером продуктов.
— Вы должны знать, как работает «Вконтакте», даже если вы им не пользуетесь. Поскольку если вы не знаете, как работает «Вконтакте», вы не знаете своего пользователя.
— Советую прочитать: Д. Фрайд «Rework», А. Ицхак «Идеальный руководитель», К. Джим «Сначала скажите нет», М. Форстер «Do it tomorrow», М. Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма».
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