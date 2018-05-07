Как организовать хранение вещей в маленькой спальне: 12 дельных советов

Спальня — сердце каждого дома, место, где мы отдыхаем после утомительного дня и восстанавливаем силы. Конечно же, хочется, чтобы она была уютной, но о каком уюте может идти речь, если квадратных метров катастрофически мало и все они жутко захламлены? Мы предлагаем 12 простых идей, которые докажут, что в вашей спальне больше места, чем вы думали.

Открытые вешалки

Если спальня совсем маленькая и в ней нет места ни для платяного шкафа, ни для крупного комода, храните одежду на открытых вешалках. Они могут быть самых разных форматов, в том числе двухъярусные. Вешайте на них не только одежду, но и подвесные полки и кармашки для обуви и нижнего белья.

Всё лишнее — за ширму

Ширма — не просто декоративный элемент или инструмент для зонирования пространства. За ней легко можно спрятать вешалки с одеждой, стопки с книгами, мелочи и даже горные лыжи. Поставьте её за изголовье кровати, в угол комнаты или около окна.

Ящики для хранения белья

Сегодня во многие кровати уже встроены ящики для хранения белья. Подойдите к их применению шире: храните там не только постельные принадлежности (или вместо них), но и верхнюю одежду, дополнительные подушки, пледы или ковры.

Плетёные корзины

Самые обычные корзины намного более функциональны, чем мы привыкли думать. В них можно держать мелочи, материалы для рукоделия, свёрнутую в рулоны бумагу или одежду. Большие корзины с крышкой могут выполнять не только роль контейнера, но и служить отличными прикроватными тумбочками.

Бабушкин сундук

Пришло время достать с чердака старый сундук и подарить ему вторую жизнь! Конечно, можно купить и новый — винтажный или современный, в зависимости от стиля вашей спальни. Храните в нём что угодно, от одежды до обуви, и держите под кроватью или возле неё. Кстати, сундук с плоской крышкой можно использовать как журнальный столик.

Пространство за зеркалом

В любой спальне должно быть зеркало, и несправедливо игнорировать возможности для хранения вещей, которые оно даёт. Купите большое зеркало в полный рост и прислоните его к стене. За ним можно спрятать вешалку с одеждой или какие-то отдельные вещи. Ещё один вариант — вбить в заднюю стенку крючки и развесить на них очки, украшения или, например, шейные платки.

Тумбочки с нижними ярусами

Если в вашей спальне хватает места для одной или двух прикроватных тумбочек, используйте эту возможность. Купите столики с нижним ярусом и храните там, например, книги и журналы. В ящики можно положить украшения, журналы или коробку с лекарствами.

Мини-подиум

Устройте кровать на возвышении, а в мини-подиум встройте ящики. В них так же, как и в бельевых, можно хранить одежду, подушки, одеяла, книги или сезонные вещи.

Навесные полки

Владельцы маленьких спален просто обязаны использовать всю вертикальную плоскость, которая у них есть. Прибейте на стены полки разных цветов и размеров и храните на них книги, декоративные мелочи, цветы или украшения.

Альтернатива ящикам

Если вы обладатель самой обычной кровати, не надо расстраиваться — вам повезло даже больше. Используйте в качестве альтернативы бельевым ящикам контейнеры, чемоданы или коробки. В них удобно хранить не только габаритные предметы или верхнюю одежду, но и мелочи.

Открытые стеллажи

Используйте вместо массивных, занимающих полкомнаты шкафов лёгкие открытые стеллажи. Они не только экономят место, но и добавляют комнате немного воздуха. Если есть возможность, купите модульный стеллаж, который вы можете собирать и дополнять по своему усмотрению.

Полки в нишах

Для совсем крошечных спален актуально использование ниш. Вмонтируйте в них полки — так они не будут занимать лишнее пространство. Вниз можно поставить ящики, корзины, чемоданы или контейнеры.

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