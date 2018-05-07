Тьма vs. свет: как быть, если в квартире слишком много или мало солнца

Одни страдают от того, что летнее солнце превращает их квартиру в гриль, другие же наоборот грустят без солнечного света, который даже летом достается их дому в гомеопатических дозах. Сайт «РИА Недвижимость» попросил экспертов рассказать, как приманить солнечный свет в темный дом, или наоборот, защититься от палящих лучей.

Солнце — враг

"Представь себе, что ты едешь на велосипеде, и он горит. И ты горишь, и все горит, и вы в аду" — изначально это была шутка про стрессовую работу. Однако она актуальна и для тех, кому посчастливилось жить в очень солнечной квартире. Если лето выдается жарким, то такие квартиры быстро превращаются в сауну, плюс выгорают шторы и обои.

Базовые решения. Конечно, первое, что приходит на ум — это плотные шторы или жалюзи. Белые и льняные плотные шторы — идеальный вариант, так как белый цвет отражает тепло, а лен способствует охлаждению. Но если они недостаточно эффективны, можно использовать зеркальную отражающую пленку, закрепив ее на окне. Она будет отражать инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, советует дизайнер интерьеров Алена Горская. Пленка наклеивается прямо на оконное стекло и после не требует никакого ухода. Она отражает инфракрасные лучи и снижает поток солнечного тепла. Вместе с тем освещенность комнаты остается прежней, добавляет она.

Тьма vs. свет\: как быть, если в квартире слишком много или мало солнца

Дизайнерские решения. Можно сделать ставку на цвет. Если в интерьере комнаты будут доминировать голубые или синие цвета, то квартира визуально будет казаться прохладнее, советует дизайнер Светлана Ильина . Поможет и зонирование помещения, например, площадку у окна отгородите решетчатой ширмой или перегородкой, разместите там «чайно-кофейную» зону, а остальная часть таким образом будет затеняться, советуют специалисты Archkon_Home Studio. Можно поставить кустистые напольные растения, которые тоже заберут часть лучей. Особенно если есть лоджия, то на ней можно устроить сад, который затенит основную часть комнаты.

Инновационные решения. В Европе уже давно и широко используются smart-окна с композитом из слоев стекол и различных химических материалов, рассказывает главный архитектор и основатель архитектурного бюро Panacom Арсений Леонович. Они являются альтернативой жалюзи, механическим затеняющим экранам, шторам и позволяют уменьшить потери тепла, сократить расходы на кондиционирование и освещение. «Умное» стекло, имея низковольтное питание и реагируя на интенсивность солнечного света, самостоятельно изменит свойства, станет более серым или получит оттенок шоколада. В пасмурную погоду окно восстановит свою прозрачность до 100%. «На сегодня это не самый доступный по цене вариант, но в ближайшем будущем такие окна себе смогут позволить многие девелоперы и застройщики», — поясняет Леонович.

Тьма vs. свет\: как быть, если в квартире слишком много или мало солнца

Солнце — друг

Непроходящая темнота в квартире, когда за окном солнечно и ясно, может точно так же расстраивать, как и избыток света. Конечно, «приманить» солнце в дом намного сложнее, чем оградиться от него, но некоторые лайфхаки все же существуют.

Отражения. Для того, чтобы увеличить количество естественного света, нет ничего лучше, чем зеркала, утверждает архитектор, руководитель интерьерного направления архитектурной студии AI-architects Ольга Назарова . Она рекомендует располагать их не нарочито напротив окна, а перпендикулярно и на максимально близком расстоянии, чтобы поток света попадал на зеркальную поверхность. К примеру, в компактной спальне, я бы слева от окна поместила шкаф с зеркальной дверцей, а справа кровать с зеркальным изголовьем.

Тьма vs. свет\: как быть, если в квартире слишком много или мало солнца

Архитектура. Этот совет, скорее, станет лайфхаком для тех, кто находится на стадии приобретения и поиска недвижимости, но и он может пригодится, рассуждает Леонович. Если помещение имеет недостаток инсоляции, выходом может стать эркер. Некоторые жилые комплексы имеют фасады, похожие на гармошку, у которой «ребра» на пару десятков градусов смещены и ориентированы на солнце. Безусловным преимуществом являются окна в пол. Такие окна, даже узкие и с большими простенками, лучше, потому что свет от пола отражается сразу, не возникает теневого пятна от подоконной плиты, объясняет он.

Дизайн. Один из эффектных способов справиться с нехваткой солнца в доме — это использование в отделке не просто светлых, а ярких, солнечных цветов: песочного, оранжевого или желтого, советуют в Archkon_Home Studio. Но когда ничего не помогает, свет придется добавлять при помощи осветительных приборов, утверждает дизайнер Алена Горская. «Если скрыть общую затененность не удается, используйте это как преимущество. Отбросьте идею сделать комнату светлее, и постарайтесь создать уютное затененное место, где можно как следует отдохнуть и расслабиться», — добавляет она.